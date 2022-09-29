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Passando a Limpo

Fique alerta! Veja como saber se uma foto é antiga ou montagem

Sobretudo em período eleitoral, são espalhadas imagens antigas como se fossem atuais, além de fotografias forjadas, alteradas digitalmente ou com montagem. Saiba checar se uma foto é fake
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

29 set 2022 às 10:16

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 10:16

Foto: saiba checar se é verdadeira
Foto: saiba checar se é verdadeira Crédito: Pixabay
Um dos principais formatos usados para disseminar desinformação é por meio de fotos. Sobretudo em período eleitoral, são espalhadas imagens antigas como se fossem atuais, além de fotografias forjadas, alteradas digitalmente ou com montagem.
Como em toda fake news, essas táticas são usadas para enganar e iludir o eleitor, prejudicando um grupo político ou candidato e, assim, beneficiando outro. É como inventar uma mentira para ajudar alguém.
Pensando nisso, o Passando a Limpo, serviço de checagem de A Gazeta, reuniu algumas dicas que podem te ajudar a saber se uma foto é fake. 

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Confira abaixo cinco dicas de como verificar a veracidade de uma imagem:

FiQUE ALERTA! VEJA COMO SABER SE UMA FOTO É ANTIGA OU MONTAGEM

01

Procure inconsistências na foto

O primeiro passo é procurar indícios mais óbvios de que a imagem foi manipulada. Verifique, por exemplo, se as pessoas ou objetos da imagem aparecem com bordas imprecisas ou falhas e se a iluminação e sombras estão compatíveis. Também é possível confirmar o local da foto ou se ela é atual, observando elementos que aparecem na imagem. Uma comparação do local com o Google Street View, por exemplo, pode ajudar. Nesta checagem  feita pelo Passando a Limpo, por exemplo, foi possível ver que a foto era antiga ao observar a ausência da nova ciclovia da Terceira Ponte.

02

Faça uma busca reversa de imagem no Google

É possível chegar à versão original de uma imagem ou saber se ela é antiga fazendo uma busca reversa. É o famoso botão "procurar imagem no Google". Essa busca vai revelar as outras vezes que a imagem já foi publicada na internet. Para fazer a procura, você pode inserir o link de uma imagem que já está na internet ou fazer upload dela. É possível, inclusive, baixar uma extensão no seu navegador para facilitar a busca reversa clicando apenas em um botão. Nesta checagem do Comprova, a busca reversa do Google ajudou a ver que uma foto com caixões vazios não tinha nenhuma relação com a pandemia de Covid-19.

03

Detecte manipulações

Algumas ferramentas gratuitas disponíveis na internet ajudam a detectar manipulações em imagens. É a chamada análise de nível de erro, que busca por fragmentos adicionados por edição a uma imagem. O site FotoForensics, por exemplo, faz essa análise e também fornece outras informações, como metadados e o percentual de qualidade em que o arquivo foi salvo em relação a seu original.

04

Como saber quando e onde uma foto foi tirada

Há ferramentas que ajudam a verificar os metadados de uma imagem, que são as informações do arquivo, como modelo da câmera fotográfica, o ISO, a velocidade do obturador, o zoom, a data em que ela foi tirada e, se a localização do aparelho estiver ativada, é possível ver até o local em que a foto foi tirada. Esses dados podem ser observados facilmente por sites como FindExifExifData e o Metapicz.

05

Superzoom ajuda a ver detalhes da foto

Para checar especificamente um detalhe de uma imagem, uma boa opção é dar um superzoom. A extensão InVid permite, através da ferramenta Magnifier, a aproximação de pontos de fotos com precisão e qualidade melhor que o zoom de smartphones e computadores. Nesta checagem, o Passando a Limpo usou a ferramenta para conseguir ler um nome em um crachá e, com isso, identificar a origem da foto. 

Envie a sua sugestão de checagem

Quem receber ou se deparar com algum conteúdo que considerar duvidoso na internet sobre as eleições no Espírito Santo poderá encaminhá-lo para as redes sociais ou para o WhatsApp de A Gazeta como sugestão de verificação ao longo de toda a eleição. O número é: (27) 99530-3577 (Basta adicionar como contato no seu celular e chamar no WhatsApp). Ou então acesse aqui para enviar sua sugestão de checagem com apenas um clique.

Passando a Limpo | Eleições 2022

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