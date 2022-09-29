Reveja o debate A Gazeta e CBN com candidatos ao governo do ES

A Gazeta e a Rádio CBN Vitória. O evento permitiu que eles fizessem e respondessem perguntas, além de apresentarem propostas em um momento crucial da campanha, já que o debate aconteceu três dias antes dos primeiro turno das Cinco candidatos ao governo do Espírito Santo ficaram cara a cara nesta quinta-feira (29) durante o debate promovido pore a Rádio. O evento permitiu que eles fizessem e respondessem perguntas, além de apresentarem propostas em um momento crucial da campanha, já que o debate aconteceu três dias antes dos primeiro turno das eleições , em 2 de outubro.

O encontro foi presencial, na área de eventos da Rede Gazeta, a partir das 9h30, com duração de duas horas. Tudo transmitido ao vivo pela Rádio CBN Vitória e pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta.

Participaram do debate os cinco nomes que disputam o Palácio Anchieta cujos partidos têm representação no Congresso Nacional com no mínimo cinco parlamentares. Em reunião realizada no último dia 19, os candidatos abaixo concordaram com as regras e confirmaram presença:

Aridelmo Teixeira (Novo)

Audifax Barcelos (Rede)

Carlos Manato (PL)

Guerino Zanon (PSD)

Renato Casagrande (PSB)

O encontro teve quatro blocos. Neles, os candidatos fizeram e responderam perguntas entre si e também aquelas feitas por jornalistas de A Gazeta e da CBN Vitória. Houve rodadas de perguntas livres e temáticas, por sorteio.

Ao final, cada candidato teve um minuto para considerações finais, quando pôde se dirigir diretamente aos eleitores, de forma livre. A ordem foi definida por sorteio na hora do debate.

Os participantes puderam levar material de consulta em papel, mas foram proibidos de usar tablets ou celulares durante o debate. Nos intervalos, puderam conversar com dois assessores. Eles também foram proibidos de usar roupas ou adereços com propaganda política.

"O debate promovido por A Gazeta e pela Rádio CBN é uma tradição do calendário político do Espírito Santo. É um espaço de excelência na cobertura eleitoral, em que os capixabas têm a chance de conhecer mais a fundo o que seus candidatos planejam para o Espírito Santo e, assim, escolher aquele que acreditam ser o mais preparado para o cargo. A nossa expectativa é que os candidatos aproveitem bem essa plataforma com um embate qualificado e democrático de ideias e projetos", comenta a editora-chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva.