A febre da toalha de candidato: veja quem está à frente nas vendas no ES

"Datatoalha" na Avenida Jerônimo Monteiro Crédito: Atílio Esperandio

Em 2022, junto aos santinhos e camisetas que costumam colorir as eleições, um novo tipo de produto tomou conta do comércio de rua e chamou a atenção dos eleitores: as toalhas com as imagens dos candidatos à Presidência. Em alguns lugares do Brasil, a venda repercutiu nas redes sociais por conta dos placares com a quantidade que sai para cada nome na disputa. A novidade ganhou até nome: “DataToalha”, em referência ao instituto de pesquisa DataFolha.

Na Grande Vitória, a reportagem de A Gazeta percorreu quatro pontos tradicionais de comércio de rua para conferir se as vendas estão aquecidas por aqui e quem está à frente na preferência do eleitor capixaba. Na última terça-feira (26), a cinco dias da votação, rodamos os bairros Centro (Vitória), Glória (Vila Velha), Campo Grande (Cariacica) e Laranjeiras (Serra).

A primeira constatação é que, nas quatro regiões, apenas os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) têm produtos à venda. No termômetro informal de popularidade, que não reflete intenção de voto, o petista tem mais simpatizantes. Pelo menos para os comerciantes ouvidos pela reportagem, a corrida presidencial acirrada tem sido benéfica, já que se traduz em lucros.

"Eu estou surfando na modinha. A moda até a semana que vem é eleições. Depois das eleições, a onda é a Copa do Mundo. Passou a onda da Copa do Mundo, a gente vai para praia, litoral, verão… é isso aí. " Roberto Alves - Comerciante do Centro de Vitória

Pesquisas "Datatoalha" na Grande Vitória

Os produtos encontrados nas bancas dos quatro locais eram camisas, toalhas e bonés. A faixa de preço varia entre 10 a 45 reais. Confira como estão as vendas em cada ponto:

CENTRO DE VITÓRIA

No Centro de Vitória, a aproximação do primeiro turno fez com que as vendas aumentassem e com que o público se engajasse para saber “quem está ganhando”. É o que destaca o comerciante Roberto Alves, que vende seus produtos no bairro há 40 anos. “Eles vêm aqui na DataBanca e perguntam qual produto está vendendo mais, aí a DataBanca informa”, brinca o comerciante, instalado na Praça Costa Pereira. No local, segundo Alves, uma toalha de Bolsonaro é vendida para cada cinco de Lula.

A alguns metros dali, na Praça Getúlio Vargas, também no Centro de Vitória, a situação muda de figura: Bolsonaro está na frente do petista. O preço exibido abaixo da camisa do atual presidente chama a atenção na banca, ao lado da Avenida Princesa Isabel: 22 reais, número de Bolsonaro na urna.

De acordo com a comerciante Samara Hamer, trata-se de uma sugestão dos clientes. “Antes elas custavam R$ 35. Meu pai baixou para R$ 25, só que deram a ideia do 22. A gente pagou 20 reais nessas camisas. Com a do Lula, se a gente fizesse por R$ 13, estaríamos perdendo muito, então as duas custam R$ 22 agora", conta.

GLÓRIA

No polo comercial da Glória, os comerciantes apontam que a venda de toalhas e camisas foi constante durante todo o período de eleição, mas aumentaram nesta reta final. Em alguns casos, quem compra é realizada não por simpatia ao candidato X ou Y, mas sim para pregar uma peça em um amigo ou familiar. “Eles chegam dizendo que compram mais para implicar com a família, é mais para isso”, revela a vendedora Rafaela Gaia.

No dia em que A Gazeta circulou pelo comércio do bairro, as vendas indicavam a preferência pelo candidato Lula. Na banca de Carlos, que preferiu não informar o sobrenome à reportagem, foram comercializadas três toalhas do representante do PT e nenhuma de Jair Bolsonaro, até as 15h30.

"Mesmo que aqui no Estado as pessoas sejam mais Bolsonaro, vendo mais do Lula. Na semana passada, uma mulher comprou 10 toalhas para levar para parentes de Minas Gerais. Lá o pessoal é mais Lula. Um outro homem comprou três (toalhas) grandes do Lula para a família também." Carlos - Ambulante da Glória

LARANJEIRAS

Se o saldo é positivo em Vitória e Vila Velha, na Avenida Central não segue a mesma tendência. Para o comerciante Rafael Faria, apesar do início promissor, desde a última semana as vendas não têm sido da maneira que gostaria.

“Antigamente eu anotava todas as vendas e conseguia ter uma noção de quem estava na frente, mas depois que começou a disparar, você já até começa a perder o foco, entende? Nesta semana as vendas caíram, desde semana passada na verdade. De lá para cá, está sendo bem fraco”, completa.

Mesmo sem números exatos, os comerciantes confirmam a preferência dos clientes pelos produtos personalizados com a imagem de Lula. É o que diz a vendedora Julia Paquielo, por exemplo. “Geralmente, quando a gente vende três do Lula, vendemos uma do Bolsonaro. Acho que eles vão levar para a votação, não sei como vai ser”, diz.

CAMPO GRANDE

O cenário é o mesmo na Avenida Expedito Garcia: as vendas caíram nos últimos dias, mas o candidato mais procurado ainda é Lula. Hélio Matias diz, pelo menos por lá, que a saída de produtos do ex-presidente corresponde à intenção de voto de quem compra com ele. “Geralmente as pessoas que passam aqui votam no Lula”, afirma.

Quem também pensa assim é o Luiz Guilherme, que vende produtos dos candidatos na barraca comandada pela mãe, em Cariacica. Segundo ele, 70% das toalhas que saem são estampadas com o rosto de Lula. “Aqui o pessoal geralmente é de baixa renda. Eu acredito que o pessoal baixa renda é um pouco mais a favor de partidos de esquerda", comenta o vendedor sobre uma percepção confirmada pela pesquisa Ipec no Espírito Santo.

O levantamento divulgado na última quinta-feira (22) mostra que, entre os que ganham até um salário mínimo (R$ 1.212), Lula tem 51% das intenções de voto dos eleitores capixabas. Já Bolsonaro é a escolha de 47% do eleitorado que recebe mais de cinco salários mínimos (acima de R$ 6.060).