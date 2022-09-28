Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Conheça os primeiros suplentes dos candidatos ao Senado pelo ES

Na ausência dos senadores, são eles que assumem o mandato no Congresso. Confira os perfis dos potenciais parlamentares do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2022 às 14:46

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 14:46

Espírito Santo tem mais de 10 pré-candidatos na disputa ao Senado
Espírito Santo tem nove candidatos na disputa ao Senado Crédito: Unsplash/ Arte: Geraldo Neto
No próximo domingo (2), os capixabas vão eleger um senador e, com ele, dois suplentes. Todo candidato ao Senado deve apresentar em sua candidatura esses eventuais substitutos que, embora comumente ignorados na escolha do voto, são figuras importantes na eleição. Assim como os vices de presidente e governador, são eles que assumem o mandato na ausência dos titulares, com todos os direitos e poderes garantidos.
Eles são classificados como primeiro e segundo suplentes, de acordo com a ordem de prioridade. Além disso, é importante lembrar que o mandato de senador é de oito anos, diferentemente dos demais. Isso significa que os suplentes eleitos com os titulares também estarão nessa posição durante todo o mandato, que é o mais longo da política brasileira.
Para ajudar o eleitor na tarefa de escolher seus representantes no Congresso Nacional, A Gazeta convidou os primeiros suplentes dos cinco candidatos a senador pelo Espírito Santo mais bem posicionados na última pesquisa Ipec, realizada a pedido da TV Gazeta e publicada no dia 22 de setembro, para apresentar suas ideias. No entanto, Solange Lube (MDB), suplente de Rose de Freitas, da mesma sigla, não enviou sua resposta até o fechamento desta reportagem. 
Confira a seguir, em ordem alfabética, o perfil dos primeiros suplentes de Magno Malta (PL), Erick Musso (Republicanos), Nelson Junior (Avante) e Carone (Agir):

Veja Também

Almanaque das Eleições: curiosidades da disputa no ES desde os anos 1980

A Gazeta vai checar discurso dos candidatos a governador do ES em debate

* Este conteúdo foi produzido por André Afonso, Atílio Esperandio, Beatriz Heleodoro, Eduarda Moro, Gedyson Viana, João Vitor Castro, Lívia Bonatto, Mikaella Mozer, Nara Rozado e Vitor Recla, alunos do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Gisele Arantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Senado Federal Eleições 2022 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados