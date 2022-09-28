Conheça os primeiros suplentes dos candidatos ao Senado pelo ES

Espírito Santo tem nove candidatos na disputa ao Senado Crédito: Unsplash/ Arte: Geraldo Neto

No próximo domingo (2), os capixabas vão eleger um senador e, com ele, dois suplentes. Todo candidato ao Senado deve apresentar em sua candidatura esses eventuais substitutos que, embora comumente ignorados na escolha do voto, são figuras importantes na eleição. Assim como os vices de presidente e governador, são eles que assumem o mandato na ausência dos titulares, com todos os direitos e poderes garantidos.

Eles são classificados como primeiro e segundo suplentes, de acordo com a ordem de prioridade. Além disso, é importante lembrar que o mandato de senador é de oito anos, diferentemente dos demais. Isso significa que os suplentes eleitos com os titulares também estarão nessa posição durante todo o mandato, que é o mais longo da política brasileira.

Para ajudar o eleitor na tarefa de escolher seus representantes no Congresso Nacional, A Gazeta convidou os primeiros suplentes dos cinco candidatos a senador pelo Espírito Santo mais bem posicionados na última pesquisa Ipec, realizada a pedido da TV Gazeta e publicada no dia 22 de setembro, para apresentar suas ideias. No entanto, Solange Lube (MDB), suplente de Rose de Freitas, da mesma sigla, não enviou sua resposta até o fechamento desta reportagem.

Confira a seguir, em ordem alfabética, o perfil dos primeiros suplentes de Magno Malta (PL), Erick Musso (Republicanos), Nelson Junior (Avante) e Carone (Agir):