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Passando a Limpo

A Gazeta vai checar discurso dos candidatos a governador do ES em debate

Declarações feitas pelos nomes que disputam o Palácio Anchieta durante o debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória serão analisadas e classificadas entre sete selos que compõem o método de checagem. Veja como vai funcionar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2022 às 12:15

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 12:15

Em mais uma iniciativa de combate à desinformação, A Gazeta vai checar as declarações dos candidatos a governador do Espírito Santo nas Eleições 2022, durante o debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória nesta semana. A ação faz parte do Passando a Limpo, que também verifica conteúdos viralizados nas redes sociais sobre a corrida eleitoral no Espírito Santo.
A checagem de discurso tem como objetivo mostrar aos eleitores se os candidatos estão usando informações verdadeiras ou não para buscar votos. A verificação será feita com base nas declarações dos políticos no debate que acontecerá na quinta-feira (29), às 9h30.
O método para checagem será o mesmo já utilizado por A Gazeta nas eleições de 2018 e 2020. O objetivo não é simplesmente dizer que os candidatos estão mentindo ou não, mas sim dar a oportunidade para que os eleitores tomem decisões com base em informações verificadas e para estimular que os candidatos sejam precisos nas afirmações feitas para conquistar o eleitorado. 

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Entenda abaixo como vai ser o método usado na verificação do discurso:

PASSO A PASSO DA CHECAGEM

  1. Escolhemos uma informação ou declaração com base na relevância dela para o debate: a seleção é feita pela equipe e leva em conta a importância do que é dito. 
  2. Levantamos a fonte original da informação checada: pode ser necessário dar ao político alvo da checagem a oportunidade de apresentá-la, caso haja dúvida a respeito de qual a origem da informação. 
  3. Consultamos fontes oficiais e/ou consolidadas para checar a informação: é feita uma pesquisa em dados oficiais e em informações públicas. Podemos recorrer a estudos consolidados, à Lei de Acesso à Informação e às assessorias de imprensa de empresas, dos órgãos públicos e de figuras públicas. 
  4. A checagem é apresentada de maneira contextualizada: é explicado como e onde as informações foram obtidas e por que o conteúdo checado deve ser classificado de uma ou de outra maneira. Gráficos, tabelas, imagens ou vídeos podem ser utilizados para as explicações. Links com referências serão apresentados. 
  5. Atribuímos a cada declaração checada um dos sete selos a seguir: verdadeiro; verdadeiro, mas; não se sustenta; contraditório; discutível; exagerado; ou falso.
Cinco candidatos ao governo do ES participam do debate A Gazeta/ CBN
Cinco candidatos ao governo do ES participam do debate A Gazeta/ CBN Crédito: Amarildo/ Geraldo Neto

CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO DE CADA DECLARAÇÃO

  • Verdadeiro: quando a declaração ou informação corresponde aos fatos e aos dados;
  • Verdadeiro, mas: quando a informação é verdadeira, mas um complemento é fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor;
  • Não se sustenta: quando não há dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração;
  • Contraditório: quando a informação ou declaração vai de encontro a outra emitida, também confiável;
  • Discutível: quando a veracidade depende da metodologia utilizada;
  • Exagerado: quando a informação segue uma linha coerente, mas foi exagerada;
  • Falso: quando a informação ou declaração não corresponde aos fatos ou aos dados públicos.

O QUE NÃO É CHECADO

  • Opiniões de candidatos;
  • Conceitos abertos/abstratos;
  • Tendências para o futuro que ainda não se consolidaram em fontes conhecidas.

DEBATE A GAZETA/CBN

Envie a sua sugestão de checagem

Quem receber ou se deparar com algum conteúdo que considerar duvidoso na internet sobre as eleições no Espírito Santo poderá encaminhá-lo para as redes sociais ou para o WhatsApp de A Gazeta como sugestão de verificação ao longo de toda a eleição. O número é: (27) 99530-3577 (basta adicionar como contato no seu celular e chamar no WhatsApp). Ou então acesse aqui para enviar sua sugestão de checagem com apenas um clique.

Passando a Limpo | Eleições 2022

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