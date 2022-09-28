A Gazeta vai checar discurso dos candidatos a governador do ES em debate

PASSO A PASSO DA CHECAGEM
- Escolhemos uma informação ou declaração com base na relevância dela para o debate: a seleção é feita pela equipe e leva em conta a importância do que é dito.
- Levantamos a fonte original da informação checada: pode ser necessário dar ao político alvo da checagem a oportunidade de apresentá-la, caso haja dúvida a respeito de qual a origem da informação.
- Consultamos fontes oficiais e/ou consolidadas para checar a informação: é feita uma pesquisa em dados oficiais e em informações públicas. Podemos recorrer a estudos consolidados, à Lei de Acesso à Informação e às assessorias de imprensa de empresas, dos órgãos públicos e de figuras públicas.
- A checagem é apresentada de maneira contextualizada: é explicado como e onde as informações foram obtidas e por que o conteúdo checado deve ser classificado de uma ou de outra maneira. Gráficos, tabelas, imagens ou vídeos podem ser utilizados para as explicações. Links com referências serão apresentados.
- Atribuímos a cada declaração checada um dos sete selos a seguir: verdadeiro; verdadeiro, mas; não se sustenta; contraditório; discutível; exagerado; ou falso.
CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO DE CADA DECLARAÇÃO
- Verdadeiro: quando a declaração ou informação corresponde aos fatos e aos dados;
- Verdadeiro, mas: quando a informação é verdadeira, mas um complemento é fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor;
- Não se sustenta: quando não há dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração;
- Contraditório: quando a informação ou declaração vai de encontro a outra emitida, também confiável;
- Discutível: quando a veracidade depende da metodologia utilizada;
- Exagerado: quando a informação segue uma linha coerente, mas foi exagerada;
- Falso: quando a informação ou declaração não corresponde aos fatos ou aos dados públicos.
O QUE NÃO É CHECADO
- Opiniões de candidatos;
- Conceitos abertos/abstratos;
- Tendências para o futuro que ainda não se consolidaram em fontes conhecidas.
DEBATE A GAZETA/CBN
- Dia: quinta-feira (29)
- Horário: 9h30
- Onde assistir: o debate será transmitido ao vivo pelo site de A Gazeta, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo aplicativo da CBN Vitória.
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Quem receber ou se deparar com algum conteúdo que considerar duvidoso na internet sobre as eleições no Espírito Santo poderá encaminhá-lo para as redes sociais ou para o WhatsApp de A Gazeta como sugestão de verificação ao longo de toda a eleição. O número é: (27) 99530-3577 (basta adicionar como contato no seu celular e chamar no WhatsApp). Ou então acesse aqui para enviar sua sugestão de checagem com apenas um clique.