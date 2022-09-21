A Gazeta e CBN promovem debate com candidatos ao governo do ES

Cinco candidatos ao governo do ES participam do debate A Gazeta/ CBN Crédito: Amarildo/ Geraldo Neto

No dia 29 de setembro, cinco candidatos ao governo do Espírito Santo vão ficar cara a cara durante o debate promovido por A Gazeta e a Rádio CBN Vitória. O evento vai permitir que eles façam e respondam perguntas, além de apresentarem propostas em um momento crucial da campanha, já que o debate acontece três dias antes dos primeiro turno das eleições, em 2 de outubro.

O encontro será presencial e vai acontecer na área de eventos da Rede Gazeta, a partir das 9h30, com duração de duas horas. Tudo será transmitido ao vivo pela Rádio CBN Vitória e pelo site e redes sociais de A Gazeta.

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Participarão do debate os cinco nomes que disputam o Palácio Anchieta cujos partidos têm representação no Congresso Nacional com no mínimo cinco parlamentares. Em reunião realizada na última segunda-feira (19), os candidatos abaixo concordaram com as regras e confirmaram presença:



Aridelmo Teixeira (Novo)

Audifax Barcelos (Rede)

Carlos Manato (PL)

Guerino Zanon (PSD)

Renato Casagrande (PSB)



O encontro terá quatro blocos. Neles, os candidatos farão e responderão perguntas entre si e também aquelas feitas por jornalistas de A Gazeta e da CBN Vitória. Haverá rodadas de perguntas livres e temáticas, que serão sorteadas.



Ao final, cada candidato terá um minuto para considerações finais, quando poderá se dirigir diretamente aos eleitores, de forma livre. A ordem será definida por sorteio na hora do debate.

Caso algum deles falte ao debate, o evento seguirá, contanto que haja pelo menos dois participantes. Se somente um candidato comparecer, será feita com ele uma entrevista de 30 minutos.

Os participantes poderão levar material de consulta em papel, mas estarão proibidos de usar tablets ou celulares durante o debate. Nos intervalos, eles poderão conversar com dois assessores. Eles também não poderão usar roupas ou adereços com propaganda política.