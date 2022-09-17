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Eleições 2022

Quem são os maiores doadores de campanha no ES e quem mais recebeu

Candidatos do Estado já arrecadaram mais de R$ 4,4 milhões de pessoas físicas. Banqueiros, empresários e grandes investidores lideram lista
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

17 set 2022 às 14:37

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 14:37

Doações feitas por pessoas físicas turbinam campanha de candidatos
Doações feitas por pessoas físicas turbinam campanha de candidatos Crédito: pch.vector / Freepik
No Espírito Santo, os candidatos já arrecadaram mais de R$ 4,4 milhões em doações de pessoas físicas para financiarem suas campanhas. Até o momento, quase 900 pessoas já tiraram dinheiro do próprio bolso para ajudar seus candidatos a pedirem votos. Desse montante, porém, cerca de R$ 1 milhão vieram de apenas dez doadores.
As doações de campanha dos candidatos no Estado foram turbinadas por banqueiros, empresários e grandes investidores, a maioria de fora do Espírito Santo.
Os dados são da prestação de contas fornecida pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e consultados no dia 13 de setembro. Como a campanha ainda não acabou, os números vão mudar até o fim das eleições.
O destino do dinheiro destes doadores peso-pesados é também um grupo seleto de candidatos. No Estado, o maior beneficiado é o deputado federal Felipe Rigoni (União), que busca a reeleição. Ele recebeu 11 doações de mais de R$ 50 mil, seis delas de R$ 100 mil.

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Como doar para candidatos e acompanhar quanto cada um recebe no ES

Dos 23 doadores que ofertaram quantias superiores a R$ 50 mil aos candidatos capixabas, 11 passaram dinheiro para Rigoni. Seis deles doaram mais de R$ 100 mil cada. Com tanta ajuda, o deputado federal já recebeu R$ 1 milhão em doações de pessoas físicas, de longe o maior valor entre os candidatos do Estado.
Em segundo lugar vem Renzo Vasconcelos (PSC), que é deputado estadual, mas também disputa uma cadeira na Câmara Federal. Ele recebeu R$ 370 mil em doações de pessoas físicas, sendo que R$ 280 mil vieram de quatro pessoas.
Desde 2015, quando empresas foram proibidas de financiar a campanha dos candidatos, são as pessoas físicas, junto com os recursos do Fundo Eleitoral, que bancam esses gastos. Contudo, há regras para as doações.
É importante ressaltar que nenhum contribuinte pode doar mais de 10% da renda bruta que declarou à Receita Federal no ano anterior à eleição. Isso significa que alguém que doa R$ 150 mil, por essa conta, tem que ter declarado pelo menos R$ 1,5 milhão em rendimentos no ano passado.

BANQUEIROS, EMPRESÁRIOS E POLÍTICOS

O empresário Salim Mattar, o maior doador do Espírito Santo, é também o terceiro maior doador de campanha do Brasil e já despendeu R$ 3,2 milhões no total. Desse montante, R$ 100 mil foram para Rigoni e R$ 50 mil para Patrícia Bortolon, candidata a deputada federal do Novo.
Salim Mattar é um dos fundadores da Localiza, maior empresa de locação de veículos da América Latina. Ele também foi secretário de Desestatização do governo Jair Bolsonaro (PL). Segundo a Forbes, ele é um dos bilionários brasileiros, com patrimônio estimado em R$ 2,44 bilhões em 2021.

VEJA QUEM ESTÁ NO RANKING DE MAIORES DOADORES DE CAMPANHA NO ES:

Ranking
Os 10 maiores doadores de campanha do ES

01

Salim Mattar

Sócio da Localiza e ex-secretário de Desestatização do governo Jair Bolsonaro
R$ 150 mil

02

Armínio Fraga

Economista e ex-presidente do Banco Central
R$ 100 mil

03

Cândido Bracher

Banqueiro e ex-presidente do Itaú
R$ 100 mil

04

Jayme Garfinkel

Presidente do conselho de administração da Porto Seguro
R$ 100 mil

05

José Carlos Correa Cardoso

Sócio-diretor da Cofril
R$ 100 mil

06

Luis Fernando Nogueira Moreira

Advogado e procurador do Estado
R$ 100 mil

07

Pergentino de Vasconcelos Junior

Diretor e sócio da Unesc
R$ 100 mil

08

Florian Bartunek

Gestor de fundos de ações
R$ 99 mil

09

Francine Fiorot Prando Vasconcelos

Médica
R$ 80 mil

10

Renata Cristina de Oliveira Santos Aoki

Titular de cartório em Vila Velha
R$ 70 mil

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