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Distribuição de cargos

Centrão faz loteamento da Funasa em 17 estados, inclusive no ES

Entre os indicados para cargos no órgão, estão familiares de políticos, coach, especialista em “análise sensorial de cachaça” e dono de restaurante self-service
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 set 2022 às 18:51

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 18:51

Sede da Funasa no Espírito Santo, localizada na Praia do Canto
Sede da Funasa no Espírito Santo Crédito: Reprodução
Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional assumiram o controle de mais da metade das superintendências estaduais da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Vinculado ao Ministério da Saúde e com orçamento de R$ 2,9 bilhões, o órgão foi loteado por parlamentares ligados ao Centrão em 17 Estados — inclusive o Espírito Santo — e no Distrito Federal.
A missão da Funasa é levar saneamento básico e água de qualidade aos brasileiros. Mas, de acordo com informações de O Estado de S.Paulo, aliados de Bolsonaro indicaram familiares, coach, especialista em “análise sensorial de cachaça” e dono de restaurante self-service para assumirem cargos no órgão.
No caso do Espírito Santo, o indicado pelo Centrão para comandar a superintendência da Funasa foi um administrador que, de 2004 até 2020, era dono de dois restaurantes em Vila Velha, sendo um self-service. No site do órgão, o currículo de Ayrton Silveira aponta que ele é “especializado em análise sensorial de cachaça e boas práticas na fabricação da bebida”.

INDICAÇÃO FEITA POR DEPUTADO CAPIXABA

A indicação para a Funasa no Espírito Santo foi feita pelo deputado federal Neucimar Fraga, do Progressistas, que ao lado do PL e Republicanos forma o núcleo principal do Centrão.
Questionado por A Gazeta sobre a indicação de Ayrton Silveira para a Funasa no Estado, Neucimar Fraga exaltou a formação do superintendente em Administração de Empresas e seu perfil de gestor no setor privado, que, segundo o deputado, era o que o órgão buscava na época, para resolver o problema de obras paradas.
“Ayrton é um cara competente e preparado e continua lá porque tem competência. Ele está fazendo um bom trabalho. Já inaugurou muitas obras que estavam paradas, como o sistema de esgoto de Nova Venécia e Pancas”, ressaltou.

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O atual superintendente da Funasa no Espírito Santo, Ayrton Silveira, afirmou que sua nomeação está em conformidade com a Lei 14.204, de 16 de setembro de 2021, que simplifica a gestão de cargos em comissão e de funções de confiança na administração pública federal indireta. 
"Sou formado em Técnico de Mecânica pela antiga Etfes ( Escola Técnica Federal do Espirito Santo) e Administração de Empresas pela Faesa (Faculdade Espírito-Santense de Administração) desde 1992, com vasta experiência em gestão de empresas, finanças, gestão de pessoas e controles", informou Silveira.
Centrão faz loteamento da Funasa em 17 estados, inclusive no ES
Em geral, deputados enviaram mais de R$ 635 milhões para a Funasa desde 2020 e indicaram como os recursos públicos deveriam ser usados sem transparência ou critério técnico. Ao Estadão, a fundação informou que “as nomeações que realiza estão em conformidade com decretos e legislações que disciplinam o tema”.

LOTEAMENTO DE CARGOS

Bolsonaro foi eleito em 2018 com a promessa de não lotear cargos públicos com o Centrão. Naquele ano, durante convenção do PSL — então partido do presidente —, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, chegou a comparar os políticos do grupo com ladrões. "Se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão", cantou o general, parafraseando uma música de Bezerra de Silva.
A promessa do presidente foi descumprida já no segundo ano do seu mandato. Atualmente, o Centrão controla um orçamento de R$ 54,5 bilhões de quatro órgãos estatais. O grupo apadrinhou cargos na Funasa, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no Departamento Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs) e na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).
No mês passado, o presidente se irritou e partiu para cima de um homem que o chamou de "tchutchuca do Centrão".
Com informações da Agência Estado

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