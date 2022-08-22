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Após confusão com presidente

Youtuber que chamou Bolsonaro de 'tchutchuca do Centrão' entra para o MBL

Wilker Leão foi convidado pelo deputado federal Kim Kataguiri para entrar ser aluno da academia ligada ao movimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 ago 2022 às 18:27

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 18:27

BRASÍLIA - O youtuber e influenciador Wilker Leão, que chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de "tchutchuca do Centrão" na semana passada, entrou para o Movimento Brasil Livre (MBL). Ele foi convidado a fazer parte do movimento na última sexta-feira (19), inicialmente, pela conta oficial do Twitter da organização. Em seguida, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) fez o convite pessoalmente a Wilker.
"O Wilker não é aluno do MBL, mas está convidadíssimo para ser. As pré-inscrições para a Academia MBL 2023 já estão abertas", dizia a publicação da rede social.
Wilker Leão e Bolsonaro
Wilker Leão se envolveu em confusão com Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada Crédito: Wilker Leão / Youtube / Reprodução
O movimento ofereceu uma bolsa de estudos para o influenciador participar da Academia MBL, iniciativa para "preparar uma nova safra de porta-vozes, líderes e intelectuais, homens e mulheres capazes de enfrentar os desafios do Brasil pós-impeachment".
No curso, haverá uma formação teórica e prática em debates, gestão, liderança, marketing, história e filosofia política. Ainda não há detalhes sobre quais atividades o influenciador participará nesta semana. A assessoria do MBL informou que ele provavelmente cursará no ano que vem, pois hoje a Academia está na reta final - a turma se forma em novembro. O projeto, que tem oito meses de duração, começou em 2021, com cerca de 3 mil alunos e aproximadamente 1 mil se formaram.

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Wilker é cabo da reserva e advogado. Em seu canal no Youtube, questiona eleitores de Bolsonaro sobre as contradições nas falas do presidente, como a relação dele com partidos do chamado Centrão. Ele também defende pautas relacionadas aos militares, como o porte de arma para cabos e soldados, além do direito à sindicalização da categoria.
Na última quinta-feira, 18, Leão se envolveu em uma confusão com o presidente, na saída do Palácio da Alvorada, xingando-o de "vagabundo", "covarde", "canalha" e "tchutchuca do Centrão". Imagens gravadas no local mostram Bolsonaro partindo para cima do homem que cobrava "coragem" para explicar por que se aliou aos partidos que já estiveram junto com o PT. As cenas viralizaram nas redes sociais.
Leão tem 51,5 mil inscritos no Youtube e mais de 47 mil seguidores no Instagram.

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