Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil para o 7 de Setembro

BRASÍLIA - O coração de dom Pedro 1º chegou a Brasília na manhã desta segunda-feira (22) para uma série de eventos em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil

É a primeira vez que o órgão do imperador deixa Portugal em 187 anos. O transporte foi feito por uma aeronave VC-99 da FAB (Força Aérea Brasileira).

Coração de dom Pedro chega ao Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Câmara Municipal de Porto, Rui Moreira, acompanhou o voo e participará das celebrações.

O coração foi levado ao Itamaraty pela manhã. Nesta terça-feira (23), haverá cerimônias no Ministério de Relações Exteriores e no Palácio do Planalto para comemorar a chegada da relíquia.

O órgão está imerso em um vaso de vidro cheio de formol, que o tem conservado desde 1834. Ele voltará a Portugal em 8 de setembro.

A decisão de Portugal de emprestar o coração de dom Pedro I para as celebrações no Brasil foi tomada sob críticas de intelectuais de ambos os países.

A vinda da relíquia também é cercada de receios de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) use as comemorações do Bicentenário da Independência para reforçar insinuações golpistas

Há também preocupações envolvendo a conservação do coração. Para evitar problemas, o órgão foi transportado em dispositivo pressurizado e a visitação ficará restrita.

A Câmara Municipal de Porto encomendou uma perícia técnica no coração antes de enviá-lo ao Brasil. Há também um esquema de segurança montado para o retorno do órgão.