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Edições especiais

BC lança moedas comemorativas pelos 200 anos da Independência; veja

Um dos modelos especiais tem preço superior a R$ 400 e é todo em prata; confira os detalhes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jul 2022 às 16:38

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 16:38

Moeda comemorativa do bicentenário da Independência do Brasil
Moeda comemorativa do bicentenário da Independência do Brasil Crédito: Raphael Ribeiro/BC
Banco Central lançou duas moedas que celebram os 200 anos da Independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro. Uma será de cuproníquel, com valor de venda de R$ 34, e a outra de prata, com custo de R$ 420. As moedas serão comercializadas pelo site do Clube da Medalha da Casa da Moeda do Brasil.
"As duas moedas nos contam momentos decisivos da história do Brasil e marcam a efeméride de 200 anos da Independência", destacou a diretora de Administração do BC, Carolina Barros, em evento online de lançamento das moedas comemorativas.
A primeira moeda é feita de cuproníquel e será a primeira do país com aplicação de cor. A moeda retrata o Grito da Independência, conforme o quadro do artista Pedro Américo que ilustrou o momento histórico em que D. Pedro I declarou a separação do Brasil de Portugal, às margens do Rio Ipiranga.
No verso, há a primeira estrofe do Hino da Independência e uma faixa com o verde e amarelo da bandeira nacional. "Essas cores são provenientes das casas de Bragança e Habsburgo e foram usadas na Bandeira do Brasil desde o Primeiro Império, tornando-se um símbolo nacional", destacou o BC, em nota.
Inicialmente, serão cunhadas 10 mil de cuproníquel, com tiragem máxima de 40 mil unidades. O valor de face é de R$ 2 e o preço de venda será de R$ 34.
Moeda de cuproníquel custará R$ 34
Moeda de cuproníquel custará R$ 34 Crédito: Raphael Ribeiro/BC
A outra moeda é de prata e apresenta outro momento importante do processo de independência: a sessão do Conselho de Estado, presidida pela princesa D. Leopoldina, na qual foi tomada a decisão de enviar cartas a D. Pedro I aconselhando-o a romper com a Coroa portuguesa. O metal também tem no verso o trecho do Hino da Independência.
Já a moeda de prata tem valor de face de R$ 5 e preço de venda de R$ 420. A tiragem inicial é de 5 mil moedas, podendo chegar a 20 mil unidades.
Moeda de prata custará R$ 420,00
Moeda de prata custará R$ 420 Crédito: Raphael Ribeiro/BC

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