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Comitiva

Bolsonaro levará Guedes a entrevista no Jornal Nacional nesta segunda (22)

Seção de perguntas e respostas com o presidente terá 40 minutos de duração, sem intervalo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2022 às 14:00

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 14:00

O presidente Jair Bolsonaro (PL) incluiu o ministro da Economia, Paulo Guedes, na equipe que o acompanhará na entrevista ao "Jornal Nacional", da Rede Globo, nesta segunda-feira (22). A emissora abriu a possibilidade de cada candidato levar três pessoas, e o presidente fez questão de Guedes estar entre elas.
 Segundo auxiliares, a intenção é mostrar comprometimento com reformas e a gestão responsável da economia em um segundo mandato. Também estarão presentes na comitiva o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten.
Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, em reunião no Ministério da Economia, em Brasília
Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, em reunião no Ministério da Economia, em Brasília Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME
A Globo abriu uma exceção e concordou que a segurança presidencial esteja presente no ambiente da entrevista, que será dada à dupla de apresentadores do telejornal, William Bonner e Renata Vasconcellos.
A entrevista terá 40 minutos de duração, ininterruptos. A campanha do presidente pediu que houvesse um intervalo pelo menos, mas não houve acordo.
Bolsonaro não aceitou fazer treinamento, e disse a assessores que já tem na cabeça as respostas para os principais temas que devem ser objeto de questionamento.
A grande dúvida entre auxiliares do presidente é o tom que ele adotará. O ideal, dizem, é ser firme e até duro com a dupla de apresentadores, para agradar sua base fiel, mas sem soar agressivo.

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