Bolsonaro levará Guedes a entrevista no Jornal Nacional nesta segunda (22)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) incluiu o ministro da Economia, Paulo Guedes, na equipe que o acompanhará na entrevista ao "Jornal Nacional", da Rede Globo, nesta segunda-feira (22). A emissora abriu a possibilidade de cada candidato levar três pessoas, e o presidente fez questão de Guedes estar entre elas.

Segundo auxiliares, a intenção é mostrar comprometimento com reformas e a gestão responsável da economia em um segundo mandato. Também estarão presentes na comitiva o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten.

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, em reunião no Ministério da Economia, em Brasília Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME

A Globo abriu uma exceção e concordou que a segurança presidencial esteja presente no ambiente da entrevista, que será dada à dupla de apresentadores do telejornal, William Bonner e Renata Vasconcellos.

A entrevista terá 40 minutos de duração, ininterruptos. A campanha do presidente pediu que houvesse um intervalo pelo menos, mas não houve acordo.

Bolsonaro não aceitou fazer treinamento, e disse a assessores que já tem na cabeça as respostas para os principais temas que devem ser objeto de questionamento.