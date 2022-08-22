Os recados da democracia para Bolsonaro na posse de Alexandre de Moraes

Posse de Alexandre de Moraes no TSE Crédito: Antonio Augusto / TSE

A cerimônia, de denotada participação ampliada e significativa, foi preparada artesanalmente, e conforme muitos já analisaram, teve um roteiro de causar inveja a Steven Spielberg. Na ágora estavam, além de todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal e os chefes dos Três Poderes da República, vinte e dois governadores e quatro ex-presidentes.

Mesmo sendo interessantíssima a análise de posicionamento dos players que lá estavam, o destaque que damos é ao discurso do presidente que era empossado. Discurso esse que tinha destinatário certo.

O destinatário do discurso, o atual chefe do Poder Executivo Federal, com constrangimento flagrante no centro da arena de confronto, estava cercado de variados atores que, num confronto inevitável e necessário, recebeu o recado claro que o jogo político e eleitoral só é possível e legítimo dentro das quatro linhas do Estado Democrático de Direito, e que a institucionalidade protege os valores democráticos, tão caros para todos.

O recado da democracia acontece por meio das instituições. Por meio de aplausos ou silenciamentos que aconteceram no ambiente tivemos clareza de quem está disposto a caminhar pela estrada da responsabilidade cidadã e da garantia de direitos fundamentais, e quem não está.

O mais belo de se ressaltar é que, por mais que se tentem, com falácias ou inverdades, subverter a lógica das coisas, fato é que a força de blindagem da democracia vem das instituições e da sociedade civil organizada, que têm deixado claro que não cabe mais flerte com fascismos e com a necropolítica. Quem experimenta o flanar democrático e da amplitude dos direitos não aceita mais o vociferar desesperado daquele que é arauto da terra arrasada.

Aquela noite de terça-feira de agosto, os brados que soaram, em alto e bom tom, vindos do cerrado do planalto central, não deixam dúvidas que não topamos mais celebrar a estupidez humana, a juventude sem escola, crianças mortas, fome, desunião, mortos por falta de hospitais e vacinas, trabalho escravo, armamento, epidemias e a indiferença. E mais, não queremos mais alimentar a maldade, machucar o coração, e ainda precisamos voltar a celebrar nossa bandeira, que é de todos e todas.