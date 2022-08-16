Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro não aplaude fala de Moraes sobre urnas em cerimônia no TSE
Folha de São Paulo

Bolsonaro não aplaude fala de Moraes sobre urnas em cerimônia no TSE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto Alexandre de Moraes era ovacionado durante fala em defesa do sistema eleitoral, em sua posse como presidente do TSE (Tribunal Superior...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2022 às 18:56

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 18:56

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto Alexandre de Moraes era ovacionado durante fala em defesa do sistema eleitoral, em sua posse como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o presidente Jair Bolsonaro (PL) apenas acompanhava a cerimônia e não aplaudiu o ministro.
O presidente costuma atacar as urnas eletrônicas e insinuar que a corte eleitoral pretende fraudar o pleito deste ano contra ele.
No entanto, longos aplausos ocorreram diante de Bolsonaro, que estava sentado na mesa principal do plenário da corte.
Moraes fez um discurso com diversos recados ao chefe do Executivo. Exaltou o fato de o TSE ser capaz de divulgar o resultado das eleições no mesmo dia em que os eleitores vão aos colégios eleitorais devido às urnas eletrônicas e elogiou seu antecessor, Edson Fachin, que protagonizou diversos embates com Bolsonaro.
"Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado que prendeu traficante Marujo se filia a partido aliado a Pazolini
Imagem de destaque
Vila Velha recebe exposição gratuita com fotos sobre fé e cultura capixaba
Imagem de destaque
5 benefícios da atividade física para a saúde mental

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados