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Crimes

Trio suspeito de furtar celulares em loja de Ibatiba é detido em Irupi

Publicado em

10 jun 2026 às 12:03

Três pessoas suspeitas de envolvimento no furto ocorrido em uma loja de celulares em Ibatiba, na região do Caparaó do Espírito Santo, no último sábado (6), foram detidas pela Polícia Militar na segunda-feira (8) no interior de Irupi. De acordo com a polícia, eles teriam participado de uma sequência de crimes registrados nos dois municípios e também em Iúna, no último fim de semana.


As investigações, de acordo com a polícia, tiveram início após o furto de um veículo em Iúna, na última sexta-feira (5). Depois, o grupo foi apontado como suspeito de furtar um Volkswagen Gol, também em Iúna. O veículo teria sido utilizado na invasão e arrombamento de uma loja de celulares no distrito de Santa Clara, em Ibatiba (veja no vídeo abaixo).


Após a localização do veículo abandonado em uma área rural de Irupi, a polícia encontrou os suspeitos e recuperou três aparelhos celulares. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil foi procurada para mais informações, mas ainda não houve retorno. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Falta de visibilidade

Engavetamento causado por neblina e fumaça de café deixa 5 feridos em Águia Branca

Publicado em 10/06/2026 às 11:52

Um acidente envolvendo quatro carros e duas motos, além de uma carreta, deixou cinco pessoas feridas na ES 080, na entrada do Córrego São João, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a visibilidade na rodovia foi prejudicada pela combinação de neblina e fumaça produzida por secadores de café instalados às margens da estrada.


Segundo a PM, uma das vítimas sofreu ferimentos de média gravidade e foi levadfa para um hospital em Barra de São Francisco, onde recebeu atendimento especializado. Outros quatro feridos foram atendidos em um hospital de Águia Branca e liberadas logo depois.


Texto em atualização

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Dois motociclistas morrem em acidentes num intervalo de 5 horas na BR 482 em Alegre

Publicado em 10/06/2026 às 10:12

Dois motociclistas, de 26 e 40 anos, morreram em acidentes ocorridos em um intervalo de cerca de 5 horas na BR 482 em Alegre, na Região do Caparaó no Espírito Santo, na noite terça-feira (9). 


No primeiro registro da Polícia Militar, a vítima se envolveu em uma batida com um carro na localidade de Castelinho (vídeo acima). Já no distrito de Celina, o motociclista perdeu o controle e bateu contra um meio fio da rodovia.


De acordo com a PM, às 18h20 houve um chamado para o acidente em Castelinho. As causas da batida não foram informadas. O piloto da motocicleta, identificado como Wesley de Oliveira Rodrigues, 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do automóvel foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre para prestar esclarecimentos.


Já às 23h18, os militares receberam novo chamado de acidente, desta vez, nas proximidades do distrito de Celina, zona rural de Alegre, sentido Guaçuí. O piloto de uma moto Honda Bros perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu contra o meio-fio da rodovia. Danilo Furtado Pereira, de 40 anos, morreu no local. 


A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para mais informações dos casos, mas ainda não houve retorno. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Cidade Pomar

Busca por foragido que atacou PM acaba em troca de tiros e prisão de homem na Serra

Publicado em 10/06/2026 às 09:38

Um homem identificado como Thiago Igor Fernandes, de 31 anos, apontado pela polícia como gerente do Primeiro Comando de Vitória (PCV) na região de Cidade Pomar, na Serra, foi preso após uma troca de tiros com policiais penais na manhã desta quarta-feira (10).


A situação aconteceu quando equipes da Recaptura (RECAP) realizavam diligências para localizar o tio dele, Joelson Nascimento de Jesus, conhecido como "Gugu", foragido da Justiça e suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio do policial militar Saimen Rodrigues, em maio de 2024.


Segundo a Polícia Penal, após trabalho de investigação sobre uma residência onde o foragido poderia estar escondido, os agentes encontraram Thiago no imóvel.

Thiago Igor Fernandes foi preso em Cidade Pomar, na Serra
Thiago Igor Fernandes foi preso em Cidade Pomar, na Serra Polícia Penal

Ainda de acordo com a corporação, ao perceber a presença dos policiais, o suspeito se armou com uma arma e se recusou a obedecer às ordens para se render. Houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido. Thiago acabou detido pela equipe. Na casa dele foram apreendidas munições e uma espingarda.


A Polícia Penal afirmou que Thiago atuava como braço armado do tráfico de drogas na região, sob o comando de Joelson. O foragido estaria escondido no Rio de Janeiro e viajaria ao Espírito Santo para recolher dinheiro do tráfico, resolver conflitos e abastecer o grupo criminoso com armamentos.


Segundo a corporação, Thiago possui duas passagens por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, quando era adolescente, além de um registro relacionado à Lei Maria da Penha. Já na fase adulta, foi condenado por tráfico de drogas, cumpriu pena e estava em liberdade havia cerca de um ano.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Grande Vitória

Motorista foge da PRF e é flagrado com 52 kg de droga em Cariacica

Publicado em 09/06/2026 às 15:22

Cerca de 52 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cariacica, nesta terça-feira (9). A droga estava escondida em um Fiat Toro cujo motorista fugiu de uma fiscalização na BR 101. Após perseguição, ele foi abordado na ES 080, em Cariacica Sede.


O entorpecente foi localizado em um compartimento oculto do veículo com o auxílio de um cão farejador da corporação. Durante a abordagem, o motorista, de 37 anos, apresentou versões contraditórias. Inicialmente, afirmou ter recebido a droga em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que faria a entrega em Cariacica.


Ele foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação. Como a ocorrência ainda estava em andamento, não havia informações sobre as medidas adotadas em relação ao condutor. O nome dele não foi divulgado.

Cerca de 52 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela PRF em Cariacica
Cerca de 52 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela PRF em Cariacica Divulgação/PRF
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Violência

Dupla é presa suspeita de assassinato em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 09/06/2026 às 14:11
Crime aconteceu no bairro Parque Laranjeiras
Luiz Cláudio Vigna foi assassinado em Cachoeiro de Itapemirim Montagem | A Gazeta

Dois homens, de 25 e 35 anos, foram presos suspeitos de participação no assassinato de Luiz Cláudio Vigna, de 40 anos, ocorrido no último sábado (6), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi encontrada morta no bairro Parque das Laranjeiras.


Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas, segundo a Polícia Civil, eles são integrantes de uma facção do tráfico de drogas que atua no bairro Zumbi. A motivação do crime, no entanto, ainda não foi esclarecida. "As investigações indicam que os dois detidos integram uma organização criminosa conhecida como BMD (Bonde do Maria Dias)", explicou o delegado Felipe Vivas.


Durante a ação policial, também foram apreendidos um Honda Civic utilizado no assassinato de Luiz Cláudio, materiais relacionados ao tráfico de drogas e mais de R$ 15 mil em dinheiro. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Novo piso

Fonte interativa da Prainha ficará fechada para obra em Vila Velha

Publicado em 09/06/2026 às 13:59
Fonte interativa da Prainha em Vila Velha
Fonte interativa da Prainha em Vila Velha Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

A fonte interativa do Parque da Prainha, em Vila Velha, foi desligada na terça-feira (9) para a instalação de um novo piso antiderrapante. Segundo a prefeitura, a obra terá início na próxima segunda-feira (16), e a atração deve voltar a funcionar em 25 de junho. 


Inaugurada em 2024, a fonte interativa é uma das principais atrações do Parque da Prainha. O espaço conta com 24 jatos de água distribuídos em uma área de aproximadamente 340 metros quadrados.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Avenida Mestre Álvaro

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Serra

Publicado em 09/06/2026 às 11:33
Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Serra
Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Serra Mikaella Mozer

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um caminhão na manhã desta terça-feira (9), na Avenida Mestre Álvaro, na altura do bairro Barcelona, na Serra.


De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois, encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. 


Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista ou a dinâmica do acidente.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Na Rodovia do Sol

Mulher em bicicleta elétrica fica ferida em acidente com carro em Anchieta

Publicado em 09/06/2026 às 11:30
Mulher fica feria em acidente com bicicleta elétrica em Anchieta
Mulher ficou caída na rodovia à espera de socorro após acidente com bicicleta elétrica em Anchieta Redes sociais

Uma mulher em uma bicicleta elétrica ficou ferida após se envolver em acidente com um carro no fim da tarde de segunda-feira (8) na Rodovia do Sol, no bairro Ponta dos Castelhanos, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Uma das vias precisou ser interditada para o socorro da vítima. 

 

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo contou que estava saindo de um supermercado para entrar na Rodovia do Sol, no sentido Portal de Anchieta, quando a bicicleta elétrica surgiu no meio da via, no sentido Centro x Nova Anchieta. Ele disse que não conseguiu evitar a batida.

 

A ciclista foi socorrida pela ambulância do município e levada para o hospital da cidade. O condutor do carro fez o teste do etilômetro, que deu negativo, e foi liberado a seguir. A Polícia Civil disse não ter sido acionada nessa ocorrência.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Às margens da ES 080

Corpo é encontrado dentro de caixa seca em São Domingos do Norte

Publicado em 09/06/2026 às 10:52
Caso aconteceu na ES 080, na altura do bairro Emilio Calagari
Viaturas das Policias Militar e Civil no local onde o corpo foi encontrado, às margens da ES 080. Foto de leitor

Um corpo, ainda sem identificação, foi encontrado dentro de uma caixa seca às margens da ES 080, na altura do bairro Emílio Callegari, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, a caixa seca fica localizada em uma área de vegetação de difícil acesso, e o corpo estava parcialmente submerso em uma poça d'água.


O Corpo de Bombeiros fez a retirada do corpo do local, e a perícia da Polícia Científica foi acionada. Segundo a corporação, durante os trabalhos iniciais, os peritos não encontraram indícios aparentes de violência ou lesões.


O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para a realização de exames que vão auxiliar na identificação da vítima e na conclusão do laudo pericial.


A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado à Delegacia de São Domingos do Norte.

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Acidente

Ambulância atinge motociclista e cai em ribanceira após motorista passar mal em Pancas

Publicado em 09/06/2026 às 09:49

Uma ambulância atingiu um motociclista e caiu em uma ribanceira às margens da ES 341, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar, o motorista sofreu uma convulsão enquanto dirigia e acabou perdendo o controle da direção.


Ainda de acordo com a PM, além do motorista, dentro do veículo estavam uma paciente, uma acompanhante e uma técnica de enfermagem. Todos foram socorridos e encaminhados ao Pronto Atendimento de Pancas. O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.


A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Pancas para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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