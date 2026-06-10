Trio suspeito de furtar celulares em loja de Ibatiba é detido em Irupi

Três pessoas suspeitas de envolvimento no furto ocorrido em uma loja de celulares em Ibatiba, na região do Caparaó do Espírito Santo, no último sábado (6), foram detidas pela Polícia Militar na segunda-feira (8) no interior de Irupi. De acordo com a polícia, eles teriam participado de uma sequência de crimes registrados nos dois municípios e também em Iúna, no último fim de semana.





As investigações, de acordo com a polícia, tiveram início após o furto de um veículo em Iúna, na última sexta-feira (5). Depois, o grupo foi apontado como suspeito de furtar um Volkswagen Gol, também em Iúna. O veículo teria sido utilizado na invasão e arrombamento de uma loja de celulares no distrito de Santa Clara, em Ibatiba (veja no vídeo abaixo).





Após a localização do veículo abandonado em uma área rural de Irupi, a polícia encontrou os suspeitos e recuperou três aparelhos celulares. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil foi procurada para mais informações, mas ainda não houve retorno.