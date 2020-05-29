Governo nomeia militar indicado pelo centrão para presidir a Funasa

Giovanne Gomes da Silva, Comandante da PM, vai presidir Funasa Crédito: Gil Leonardi

Em mais um aceno aos partidos do chamado do centrão, o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Giovanne Gomes da Silva, para ocupar a presidência da Funasa, fundação vinculada ao Ministério da Saúde e que responde por ações de saneamento básico para prevenção e controle de doenças em cidades de pequeno porte e áreas rurais.

A nomeação foi publicada nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial da União, e assinada pelo ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto.

Silva assume no lugar de Márcio Sidney Sousa Cavalcante, que estava no cargo desde 9 de março, após ocupar o posto de diretor-executivo da fundação por dois anos.

Apesar de ser um coronel da PM, Gomes da Silva foi indicado pelo líder do PSD na Câmara , Diego Andrade (MG). Segundo parlamentares aliados de Andrade, o policial e o deputado são amigos de longa data.

De acordo com pessoas próximas, o líder quis indicar um nome de sua confiança, mas com o perfil do governo Bolsonaro.

O partido, porém, está participando ativamente da negociação de cargos com Jair Bolsonaro em troca da promessa de formar uma base de sustentação para o governo no Congresso. Também teve apoio de outros líderes para indicação.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, Silva é bacharel em direito, graduado pelo curso de formação de oficiais e pós-graduado em segurança pública pela academia de formação da instituição. Ele não tem experiência na área da saúde ou saneamento.

Questionada, a PM-MG informou que ele terá sua exoneração publicada nos próximos dias para assumir o novo cargo.

Nos últimos dias, o governo tem ampliado o número de militares em cargos ligados ao Ministério da Saúde.

Inicialmente, as nomeações ocorriam sobretudo para cargos de direção e coordenação na secretaria-executiva. Com a entrada de Pazuello como ministro interino, as nomeações passaram a ocorrer também para cargos em áreas especializadas. Ao todo, já são ao menos 22 nomeados em diferentes cargos na pasta.