Governo abre crédito extra de R$ 10 bilhões para o Ministério da Saúde

A maior parte do montante, cerca de R$ 8 bilhões, poderá ser obtida por meio de operação de crédito interna. O aval para o empréstimo está previsto na mesma MP, que cita dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) para liberar a operação. O valor exato do crédito a ser contratado é de R$ 8.148.152.662,00. A MP está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.