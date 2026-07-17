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Wahine 2026 começa preparativos para decisão do mundial de bodyboarding no ES

A última etapa do Circuito acontece entre os dias 10 e 20 de setembro, em Jacaraípe, na Serra

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 13:01

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

17 jul 2026 às 13:01
Luna Hardman, Bianca Simões e Neymara Carvalho, atletas de bodyboarding
Divulgação/ArcelorMittal

O Espírito Santo voltará a receber a elite do bodyboarding feminino mundial neste ano. Confirmado entre os dias 10 e 20 de setembro, na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2026 será novamente a etapa decisiva do Circuito Mundial Feminino da modalidade.


A competição encerra o calendário internacional da IBC World Tour feminina, que também passa por etapas nas Maldivas e em Portugal, e deve reunir atletas de destaque do Brasil e do exterior na disputa pelos títulos das categorias Profissional, Pro Jr e Master.


Após o sucesso da edição passada - marcada pela vitória da capixaba Luna Hardman na etapa e pelo título mundial da austríaca Alexandra Rinder - a organização já trabalha nos preparativos para receber mais uma edição do evento.


“A expectativa é realizar mais uma grande edição, fortalecendo o Espírito Santo como referência mundial do bodyboarding feminino e proporcionando uma experiência especial para atletas e público”, destaca Neymara Carvalho, idealizadora, organizadora e competidora do evento.


Além das disputas dentro d’água, o Wahine consolidou-se como um movimento de valorização do esporte feminino, inclusão e incentivo à sustentabilidade, colocando o Espírito Santo em evidência no cenário internacional do bodyboarding. 

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