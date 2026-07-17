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Richarlison entra no radar da Juventus e pode deixar o Tottenham, diz jornal italiano

Capixaba tem contrato com o Tottenham até junho de 2027 e já manifestou a sua intenção de deixar o clube

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 12:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2026 às 12:42
Richarlison comemora gol pelo Tottenham
Reuters/Matthew Childs

A temporada europeia, que terá início a partir do mês de agosto, após o término da Copa do Mundo, pode apresentar novidades para o atacante Richarlison. O jogador está no radar da Juventus e pode trocar a Premier League pelo futebol italiano


De acordo com informações do jornal Gazzeta dello Sport, a prioridade da equipe de Turim é o francês Kolo Muani, do Paris Saint-Germain. O clube francês, no entanto, recusou uma oferta inicial de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 234 milhões) feita pelos italianos.


Dessa forma, o "Pombo" surge como plano B da diretoria. O perfil do jogador agrada ao técnico Luciano Spalletti. O estilo rompedor e a solidariedade na marcação na saída de bola são vistos como pontos positivos para que ele tenha uma passagem satisfatória na Itália, na visão da comissão técnica.


Richarlison tem contrato com o Tottenham até junho de 2027 e já manifestou a sua intenção de deixar o clube. Os dirigentes ingleses não se opõem à saída do atleta e admitem negociar o jogador por uma proposta de até 25 milhões de euros (algo em torno de R$ 146 milhões).


Na última temporada pelo Tottenham, o atacante brasileiro anotou 12 gols e deu cinco assistências em 43 partidas. Aos 29 anos, Richarlison foi revelado pelo América-MG e teve boa passagem pelo Fluminense. Negociado com o Watford em 2017, ele se transferiu para o Everton no ano seguinte, onde ficou por quatro temporadas até ser adquirido pelo Tottenham

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