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Milton Nascimento é internado com pneumonia, diz equipe do cantor

Informação foi divulgada nas redes sociais do cantor. Previsão é que ele receba alta nos próximos dias
Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 13:43

Cantor Milton Nascimento Fabio Rocha/Divulgação/Globo

Milton Nascimento foi internado nesta quinta-feira (16) para tratar uma pneumonia. A informação foi publicada pela sua equipe nas redes sociais do cantor. 


Segundo o comunicado, Milton está estável e com boa evolução clínica. "A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e siga o tratamento de casa, visando o seu conforto", diz ainda a nota.


Milton completou 83 anos em outubro do ano passado. Em 2020, problemas de saúde debilitaram o cantor. Ele apareceu em fotos de cadeira de rodas, tinha dificuldade para se movimentar e, em 2023, recebeu um diagnóstico de Parkinson.


No ano passado, Milton também recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy. O artista se despediu dos palcos em 13 de novembro de 2022, no show que encerrou, com mais de 60 mil pessoas, "A Última Sessão de Música", sua turnê histórica que rodou o Brasil.

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