'Busco time que me queira como jogador e não para marketing', diz Vozinha

Atualmente sem clube, o goleiro Vozinha falou sobre os próximos passos da carreira após virar uma sensação na Copa do Mundo com a seleção de Cabo Verde. Vozinha mandou um recado aos clubes interessados. Em entrevistas à emissora CBS, dos Estados Unidos, o goleiro afirmou que quer fechar com um time que o queira como jogador e não para marketing.





" Eu ainda quero jogar. Quero encontrar um time que realmente me queira como jogador de futebol e não para marketing", disse Vozinha





Aos 40 anos, Vozinha projetou até quando quer seguir jogando. Ele evita fazer planos muito para frente.





" [Achar um novo time] É uma das primeiras coisas que eu tenho que resolver. Eu amo futebol. Estar aqui, aos 40 anos, significa que eu realmente tenho essa paixão. Eu quero jogar, pelo menos, mais um ou dois anos, o quanto meu corpo aguentar. O dia depois deste sábado (18) a gente não sabe", completou.





O goleiro cabo-verdiano está sem clube desde antes da Copa do Mundo. Antes de se apresentar à seleção, ele anunciou sua saída do GD Chaves, da segunda divisão de Portugal, onde passou as duas últimas temporadas.





Após a Copa, Vozinha teve seu nome ligado a clubes brasileiros e até ao Inter Miami, atual time de Messi. O goleiro ainda não avançou em conversas, mas deve definir o próximo passo da carreira em breve.





FENÔMENO DA COPA





Vozinha virou uma sensação da Copa logo na primeira rodada. O goleiro fez defesas importantes no empate de Cabo Verde com a Espanha por 0 a 0 e ganhou milhões de seguidores nas redes sociais. nesta sexta-feira (17), são mais de 29 milhões.





A campanha de Cabo Verde deu ainda mais visibilidade a Vozinha. A seleção ainda empatou com Uruguai (2 a 2) e Arábia Saudita (0 a 0) na fase de grupos para avançar ao mata-mata. Na segunda fase, segurou o 1 a 1 com a Argentina no tempo normal, mas acabou com derrota por 3 a 2 na prorrogação.