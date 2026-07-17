Empresário investigado por golpe na venda de terrenos é preso no ES

Um empresário do ramo de energia foi preso suspeito de aplicar golpes na venda de terrenos em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, Vinicius Pires da Silva Allazio é investigado por estelionato pela Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DERCCP) e foi preso em flagrante no dia 9 de julho em um loteamento irregular na Barra do Jucu.
De acordo com a investigação, Vinicius integra um grupo suspeito de comercializar terrenos pertencentes a terceiros utilizando documentos falsos em nome de uma empresa para dar aparência de legalidade às negociações. Com o empresário, a polícia apreendeu um cheque de R$ 100 mil que, segundo a investigação, seria de uma das vítimas do esquema.
Dois dias após a prisão, em audiência de custódia realizada no dia 11 de julho, a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou nesta sexta-feira (17) que Vinicius permanece preso.
A reportagem tenta localizar a defesa do empresário. O espaço segue aberto para manifestação.
"Investigação complexa"
Em documento obtido por A Gazeta, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) afirma que a investigação é complexa, envolve grande volume de documentos, múltiplas vítimas e a necessidade de analisar o conteúdo do telefone celular do empresário, apreendido no dia da prisão.
Os promotores defendem a quebra do sigilo para acessar os dados armazenados no aparelho, incluindo histórico de chamadas, mensagens de aplicativos como WhatsApp, e-mails, agenda de contatos e registros financeiros.
Segundo o MPES, a medida tem como objetivo identificar possíveis coautores, esclarecer a estrutura do suposto esquema criminoso e rastrear a movimentação das vantagens financeiras obtidas com as negociações.
O Ministério Público também pediu autorização para compartilhar as provas produzidas neste inquérito com a Delegacia Especializada de Defraudações (Defa) e outras unidades policiais que investigam possíveis crimes semelhantes envolvendo o empresário.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou apenas que divulgará mais detalhes sobre o caso em "momento oportuno".