Empresário investigado por golpe na venda de terrenos é preso no ES

Um empresário do ramo de energia foi preso suspeito de aplicar golpes na venda de terrenos em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, Vinicius Pires da Silva Allazio é investigado por estelionato pela Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DERCCP) e foi preso em flagrante no dia 9 de julho em um loteamento irregular na Barra do Jucu.





De acordo com a investigação, Vinicius integra um grupo suspeito de comercializar terrenos pertencentes a terceiros utilizando documentos falsos em nome de uma empresa para dar aparência de legalidade às negociações. Com o empresário, a polícia apreendeu um cheque de R$ 100 mil que, segundo a investigação, seria de uma das vítimas do esquema.





Dois dias após a prisão, em audiência de custódia realizada no dia 11 de julho, a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou nesta sexta-feira (17) que Vinicius permanece preso.





A reportagem tenta localizar a defesa do empresário. O espaço segue aberto para manifestação.