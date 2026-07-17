Homem é preso ao empurrar moto furtada de cabo da PM em Vila Velha

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (17) após ser flagrado empurrando uma motocicleta furtada de um cabo da Polícia Militar, no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir a pé, mas se desequilibrou, caiu e acabou capturado.





Segundo a Policia Militar, o cabo havia estacionado a Honda CG Titan em frente à própria residência. Pouco depois, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Ao analisar imagens de uma câmera de segurança de um imóvel vizinho, ele conseguiu identificar as características do suspeito e repassou as informações às equipes de patrulhamento.





Durante as buscas, os policiais localizaram o homem empurrando a motocicleta em direção a um beco. Ao notar a presença da equipe, ele tentou escapar correndo, mas caiu durante a fuga e foi detido. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por furto qualificado e resistência.