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Letícia Gonçalves

Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados no ES; no 2º turno, Flávio leva

Pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho. Veja os percentuais de intenção de voto

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 10:02

Públicado em 

17 jul 2026 às 10:02
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula Arte | A Gazeta


No primeiro turno, o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados nas intenções de voto dos eleitores do Espírito Santo. Pesquisa Quaest realizada a pedido de A Gazeta mostra que cada um tem 30%, exatamente.

Em seguida, mas bem distantes, aparecem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o pré-candidato do Missão, Renan Santos. Os dois têm 3%.

No primeiro levantamento da Quaest com eleitores do estado, realizado no final de abril, Lula e Flávio também estavam empatados, mas tecnicamente. Numericamente, o pré-candidato do PL estava à frente, com 33% das intenções de voto. Lula tinha 29%.


SEGUNDO TURNO

Num eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o filho de Jair seria o vencedor, ao menos se dependesse apenas dos eleitores do Espírito Santo.

De acordo com a pesquisa Quaest, o senador tem 42% das intenções de voto e Lula, 36%.


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07211/2026.


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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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