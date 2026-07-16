Quem sobe e quem desce: o raio-X da pesquisa Quaest sobre a corrida pelo governo do ES

RICARDO CRESCEU CINCO PONTOS





Ricardo Ferraço, por sua vez, no cenário com apenas três candidatos, tinha 32% em abril e agora tem 37%.





O emedebista tem o apoio de diversos partidos e lideranças políticas e está à frente do Palácio Anchieta há três meses e meio, o que lhe confere mais visibilidade.





É preciso ressaltar, entretanto, que a pesquisa não mediu o quanto os eleitores do Espírito Santo estão cientes da recente mudança no comando do Executivo estadual.





O governador tem 31% de rejeição, o que não é muito menor que a de Helder Salomão.





Mas ampliou a vantagem em relação ao segundo colocado.





Antes, ele estava oito pontos percentuais à frente de Pazolini. Agora, abriu 12 pontos de diferença. Foi o que mais cresceu.





É um feito positivo na pré-campanha, mas nada garantido.





Pesquisas são um retrato do momento, não uma previsão do futuro.





PAZOLINI ESTACIONADO





Já Pazolini oscilou um ponto percentual para cima, passou de 24% para 25%. Novamente, tratando aqui do cenário com apenas os três pré-candidatos em questão.





O ex-prefeito está na mesma, considerando a margem de erro, de três pontos percentuais.





O republicano está há cerca de três meses e meio fora do comando do Executivo municipal e em acelerada pré-campanha.





Está prestes a se aliar ao PL de Magno Malta, como já mencionado neste texto, e





Esse anúncio, entretanto, ocorreu em 13 de julho. Os pesquisadores da Quaest foram às ruas entre 10 e 13 de julho.





Logo, o impacto do aceno de Pazolini aos eleitores bolsonaristas ainda não foi captado.





Um ponto positivo para o ex-prefeito é que ele é mais "leve" que os demais, ao menos no quesito rejeição.





É o menos rejeitado, com 21%.





O DESEMPENHO DE HELDER



O candidato do PT ganhou mais dois pontos percentuais em comparação com a pesquisa de abril, passou de 9% para 11%.



A pré-candidatura de Helder foi consolidada dentro do próprio partido no final do ano passado, meses depois de Ricardo e Pazolini terem começado a se movimentar como potenciais candidatos ao Palácio.



O lançamento oficial da pré-candidatura do petista



O desempenho mais recente dele, provavelmente, pode ser creditado ao fato de que mais eleitores agora sabem que ele está na corrida pelo governo. Mas é uma oscilação dentro da margem de erro.



Os 11% que Helder marcou agora ainda estão longe dos 30% que ele pretende alcançar.



E uma barreira já se avizinha: a rejeição.



Considerando os cinco possíveis candidatos, Helder é o terceiro mais rejeitado, uma vez que 34% dos entrevistados disseram que o conhecem, mas não votariam nele.



O percentual é superado por Magno Malta, rejeitado por 55%. E por Hartung, rejeitado por 35%.

O candidato do PT ganhou mais dois pontos percentuais em comparação com a pesquisa de abril, passou de 9% para 11%.A pré-candidatura de Helder foi consolidada dentro do próprio partido no final do ano passado, meses depois de Ricardo e Pazolini terem começado a se movimentar como potenciais candidatos ao Palácio.O lançamento oficial da pré-candidatura do petista ocorreu somente no último dia 4. O desempenho mais recente dele, provavelmente, pode ser creditado ao fato de que mais eleitores agora sabem que ele está na corrida pelo governo. Mas é uma oscilação dentro da margem de erro.Os 11% que Helder marcou agora ainda estão longe dos 30% que ele pretende alcançar.E uma barreira já se avizinha: a rejeição.Considerando os cinco possíveis candidatos, Helder é o terceiro mais rejeitado, uma vez que 34% dos entrevistados disseram que o conhecem, mas não votariam nele.O percentual é superado por Magno Malta, rejeitado por 55%. E por Hartung, rejeitado por 35%.



