Magno Malta e Lorenzo Pazolini: uma aliança prestes a ser selada

VICE
O partido de Hartung é presidido, no Espírito Santo, pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos. A esposa do prefeito, Lívia Vasconcelos, é uma das possíveis vices de Pazolini. Ao menos é esse, nos bastidores, o pleito do PSD.
Outro nome especulado é o do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, embora este tenha afirmado à coluna que não vai ser candidato a nenhum cargo em 2026.
Para a segunda vaga de candidato a senador, o PSD também tem pré-candidato, o deputado estadual Sérgio Meneguelli.
SENADO
O PL também tentou, de acordo com o que a coluna apurou, indicar como segundo candidato o vereador de Vitória Leonardo Monjardim, do Novo. Isso favoreceria Maguinha, porque, em tese, o parlamentar é um nome menos competitivo. Mas isso não deve se confirmar.
A questão da segunda vaga ao Senado é outra aresta a ser aparada. Renzo e até o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, garantiram a Meneguelli que ele teria espaço para concorrer, mas as coisas podem mudar.
Se o PSD conseguir emplacar o vice, ou a vice, de Pazolini, pode não ficar com a vaga de senador.
Afinal, a regra que vale para a negociação com o PL vale para os outros: não se pode ter tudo o tempo todo.
Se Meneguelli não concorrer, aliás, melhor para Maguinha, já que o deputado tem potencial para receber votos do eleitorado de direita.
O Republicanos também tem filiados interessados em concorrer ao Senado, o deputado federal Evair de Melo e o ex-deputado federal Carlos Manato. Mas, como já registrado aqui, a prioridade do partido é eleger Pazolini. Os outros espaços na chapa majoritária devem ser deixados para os aliados. Logo, as chances dos correligionários do ex-prefeito são menores.
Certamente, não teremos todas as respostas para essas questões por enquanto.
Tradicionamente, a vaga de vice na chapa, por exemplo, é preenchida aos 45 do segundo tempo.
Mas o clima, tanto no Republicanos quanto no PL, é de que a adesão do PL ao palanque de Pazolini deve ocorrer em breve, talvez até antes da visita de Flávio ao Espírito Santo, marcada para o dia 18.
O FATOR FLÁVIO BOLSONARO
O que vai ser interessante de observar, se a aliança se confirmar, é como Pazolini vai se comportar em relação ao candidato do PL à Presidência da República.
O ex-prefeito é um político de centro-direita, mas em pleitos anteriores não declarou voto para presidente e tampouco fez campanha para algum postulante ao Palácio do Planalto.
Será que, para garantir o apoio do PL, ele fará isso?
CANCELADO
O PSD de Hartung e Renzo Vasconcelos realizaria em Vitória um evento no mesmo horário do encontro estadual do PL, no dia 18.
A participação de Kassab até foi anunciada. O evento, entretanto, foi cancelado.
O ex-governador, embora tenha dado declarações de simpatia e incentivo a Pazolini, cabe lembrar, nunca cravou se vai ou não disputar algum cargo nas eleições de 2026.