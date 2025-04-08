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CBN e a Política

Pazolini declara apoio à anistia aos acusados de tentativa de golpe do 8 de janeiro

Ouça a análise da comentarista de Política, Letícia Gonçalves

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 11:26

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

08 abr 2025 às 11:26
Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito reeleito de Vitória, concede entrevista após sair vitorioso nas eleições de 2024
Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito reeleito de Vitória Crédito: PMV
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), declarou, no último sábado (5), apoio a uma “anistia humanitária pela pacificação do Brasil”. Em publicação feita no Instagram, o prefeito escreveu que “quando a desproporção das penas revela mais sobre a intenção do julgador do que sobre a gravidade do crime, é o próprio sistema jurídico que entra em julgamento”. “Um crime de menor potencial ofensivo não pode receber punição maior do que crimes contra a vida e de corrupção.” O texto não menciona diretamente os ataques às sedes dos Três Poderes, realizados no dia 8 de janeiro de 2023, e a acusação de tentativa de golpe de estado que pesa sob os autores desses ataques. Ouça a análise de nossa comentarista! 
CBN e a Política - 08-04-25.mp3

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