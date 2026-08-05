Quem é o homem que tem os ouvidos de Lorenzo Pazolini

A presença de Erick na pré-campanha

Foi ele o principal responsável pela construção da pré-candidatura de Pazolini a governador. Só muito recentemente, o próprio Pazolini admitiu ser pré-candidato ao Palácio Anchieta. Mas o Republicanos (leia-se Erick) já o trata assim desde janeiro de 2025, em notas da assessoria do partido à imprensa.

No mesmo mês, o então vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) lançou sua pré-candidatura a governador. Poucas semanas depois, em resposta, Erick começou uma rotina, intensificada até hoje, de visitas com Pazolini a cidades da Grande Vitória e do interior do Estado – em muitas delas, acompanhados pelo deputado federal Evair de Melo.

Tudo sempre postado nas redes sociais de Erick e de Pazolini. Era preciso expor o pré-candidato além das divisas de Vitória para a população capixaba.

Foi Erick quem levou para o movimento de Pazolini personagens políticos conservadores, como o Coronel Alexandre Ramalho, ex-secretário estadual de Segurança Pública, bem como o casal Manato.

Por obra de Erick, os três se filiaram ao Republicanos (Ramalho e Manato, saídos do PL; Soraya, do PP). Em março de 2025, por nomeação de Pazolini, Ramalho tornou-se secretário de Meio Ambiente de Vitória, enquanto Soraya assumiu a pasta de Assistência Social.

Também foi por empenho pessoal de Erick que Pazolini conseguiu atrair para sua coligação o PL, assegurando o apoio do senador Magno Malta e, principalmente, o do candidato do partido à Presidência, Flávio Bolsonaro. O acordo anunciado em julho foi resultado de muita paciência e insistência.

No pleito municipal de 2024, cada um à frente de seu partido, Erick e Magno Malta protagonizaram uma treta retumbante. O presidente estadual do PL proibiu os diretórios da sigla nos municípios de se coligarem com uma série de partidos, incluindo o Republicanos. A justificativa de Magno: o Republicanos, para ele, não representava de verdade a direita.

Erick contra-atacou. À imprensa, declarou que Magno se achava o dono da direita, denunciando o isolacionismo do senador.

Passadas as disputas municipais, todos foram lamber as feridas, viraram a página e redirecionaram o foco para as eleições estaduais de 2026. Já na virada de 2024 para 2025, ambos retomaram o contato.

Resumindo: após muitas reuniões, “lavagem de roupa suja” e um ano e meio de diálogo travado nos bastidores, PL e Republicanos chegaram, no Espírito Santo, a um entendimento que os dois partidos de direita não lograram na eleição nacional.

Ah, Erick também esteve totalmente envolvido nos bastidores da articulação realizada entre dezembro de 2025 e fevereiro deste ano, culminando com a aproximação eleitoral passageira de Arnaldinho Borgo com Pazolini. Durou pouco, mas sacudiu a política do Espírito Santo.

Essa aí não deu certo para Erick, mas, à época, a tese do dirigente era a de que a união de forças dos dois jovens prefeitos resultaria num palanque imbatível.

Armadilhas

Definido por interlocutores dele como um político muito habilidoso, Erick também é conhecido por manter bom trânsito com líderes de outros grupos, inclusive adversários. Tem pontes com alguns aliados de Ricardo.

Um aliado dele conta que foi Erick quem conseguiu desarmar (ao menos parcialmente) uma “armadilha” plantada pelo Palácio Anchieta para enfraquecer o Republicanos. Em março, por ação de Ricardo e Casagrande, os dois federais do Republicanos na bancada capixaba, Amaro Neto e Messias Donato, trocaram a sigla pela Federação União Progressista, que está com Ricardo.

Pouco tempo depois, para compensar a dupla perda, Erick filiou Evair de Melo ao Republicanos.

No fim de julho, com a desistência de Soraya em compor a chapa de federais do Republicanos, Erick se entendeu com Manato, e o marido assumiu o lugar da esposa.

Nessa eleição, além de ser o escudeiro de Pazolini, Erick será candidato a deputado federal. Ou seja, montou a própria chapa, com a expectativa de fazer de um a dois federais no Espírito Santo.

Certo é que o jogo eleitoral do Espírito Santo passa pelos pés dele.

A “Era Erick” na Assembleia Legislativa



Natural de Aracruz, Erick começou a atuar na política como assessor parlamentar do seu avô Heraldo Musso, na Assembleia Legislativa. Ele era muito jovem, praticamente um adolescente. Aos 25 anos, elegeu-se para o primeiro mandato, como vereador de Aracruz.

De cara, algo raro: em seu primeiro dia de vida pública, foi eleito para a presidência da Câmara Municipal, exercida no biênio 2013-2014. Fruto de articulação de bastidores.

Em 2014, aos 27 anos, virou deputado estadual. No começo de 2015, primórdios do último governo de Paulo Hartung, assumiu a função de vice-líder do governo na Assembleia. Ganhou a confiança de Hartung e, dois anos depois, ungido pelo então governador, chegou à presidência da Assembleia Legislativa.

Com o apoio do então governador, elegeu-se pelo voto dos pares sem adversários, num histórico movimento de Hartung, que decidiu derrotar Theodorico Ferraço e apear o pai de Ricardo do comando do Legislativo.

Erick permaneceu na presidência da Assembleia por incríveis três biênios seguidos, totalizando seis anos, de fevereiro de 2017 a janeiro de 2023 – na chamada “Era Erick”. Intensificando algo que começara no período de Ferraço, a longa passagem de Erick pela presidência da Casa foi marcada por gradativa concentração de poderes internos nas mãos do presidente – algo que perdura até hoje, com Marcelo Santos no cargo.

A “Era Erick” também foi marcada por um dos episódios mais traumáticos da recente histórica política capixaba. Foi uma barbeiragem política protagonizada por ele, que já reconheceu o erro.

No fim de novembro de 2019, do nada, Erick acordou decidido a promover a eleição para a presidência da Mesa, na sessão daquela manhã de quarta-feira. E assim fez.

Tomados de surpresa, os deputados o reelegeram para um terceiro biênio na presidência. Só um detalhe, porém: além da eleição extemporânea e sem aviso prévio, Erick se reelegeu, em novembro de 2019, para o biênio que só se iniciaria em fevereiro de 2021 – com mais de um ano de antecedência, portanto.

E mais: não era esse o acordo que ele mesmo e o então vice-presidente da Mesa, Marcelo Santos, haviam costurado na noite anterior, no Palácio Anchieta, com o então governador Renato Casagrande (que se sentiu traído).

A reação do governo, da Justiça e da sociedade foi fortíssima. Ações de anulação da eleição foram propostas e, antes de sofrer uma inevitável derrota judicial, o próprio Erick anulou todo o processo. Ali a habilidade mandou lembranças...

Mais à frente, na “data certa”, ele acabou reconduzido de todo modo. Mas o episódio lhe deixou aquela marca de impulsividade, açodamento e desconfiança que só muitos anos são capazes de apagar. Em conversa anterior comigo, Erick já se disse arrependido e atribuiu o erro à juventude.

E Meneguelli?

Erick também esteve diretamente envolvido na sucessão de eventos que culminou com a negação da legenda do Republicanos a Sérgio Meneguelli para ele ser candidato ao Senado em 2022. O candidato do partido ao Senado acabou sendo ele próprio.