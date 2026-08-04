Meneguelli luta contra nova queda e põe tudo nas mãos de Renzo: “Não vai ter traição”

Em sua primeira tentativa de saltar rumo ao Senado, Sérgio Meneguelli foi derrubado, quicou no asfalto e caiu sentado numa cadeira na Assembleia Legislativa. Isso foi em 2022. Agora, em seu segundo salto, o risco de nova queda é grande. Mas, como a “Fadinha” Rayssa Leal, o deputado e ex-prefeito de Colatina desta vez quer se manter de pé.





Para isso, com a candidatura por um fio, Meneguelli põe tudo nas mãos de Renzo Vasconcelos, presidente estadual da sua sigla, o Partido Social Democrático (PSD).





“Não vai ter traição. O Renzo não vai fazer isso. A palavra traição, até onde conheço, não faz parte da vida e da história do Renzo”, disse ele à coluna na noite de segunda-feira (3).





Antes disso, ele postou em suas redes sociais um vídeo em que jogou ainda mais pressão sobre o prefeito de Colatina:





“Muitos caciques do Estado estão querendo impedir minha candidatura mais uma vez por uma coisa: porque eu estou pontuando bem nas pesquisas, porque eu tenho condições. Vocês sabem: essa novela já aconteceu quatro anos atrás. E alguns personagens parece que voltaram. Mas estou gravando esse vídeo pra dizer que a minha candidatura depende unicamente da assinatura do presidente do meu partido, que é o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos”.





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Meneguelli refere-se ao fato de que caberá a Renzo assinar a ata da convenção estadual do PSD, marcada para a noite de quarta-feira (5), último dia do prazo legal, e cujo teor segue incerto até lá.





Em seguida, a edição do vídeo de Meneguelli corta para uma entrevista concedida há alguns meses por Renzo para a Rede Tribuna. “Sérgio será candidato ao que ele quiser. Isso foi garantido pelo presidente nacional e referendado por mim.”





Em 2022, após entrar no Republicanos, Meneguelli passou todo o período de pré-campanha como pré-candidato a senador. Mas, nos momentos decisivos, teve as pretensões barradas e a legenda negada pelo próprio partido, que lançou Erick Musso a senador. Restou-lhe se contentar em ser candidato à Assembleia.





Em março deste ano, ele trocou o Republicanos pelo PSD e mais uma vez fez uma escolha que se provou arriscada para ele mesmo. Não por falta de aviso, pode ter caído de novo em uma arapuca eleitoral.





O PSD é conduzido no Espírito Santo por Renzo Vasconcelos, aliado de Meneguelli e devedor político dele. Em 2024, a entrada do deputado e ex-prefeito nos últimos dias da campanha de Renzo foram determinantes para a vitória do filho de Pergentino Vasconcelos contra Guerino Balestrassi em Colatina.





De fato, como diz Meneguelli em seu vídeo, não foram poucas as entrevistas em que Renzo reiterou seu compromisso público de garantir a legenda para ele.





Ocorre que, nas últimas semanas, o PSD ficou à deriva no cenário político estadual...