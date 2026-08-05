Nós somos verdadeiros caçadores de intenções

Há várias décadas, eu e os profissionais na minha área temos convivido com esse campo de batalha. Como se fôssemos correspondentes de guerra, com máquina fotográfica, equipamentos de observação e de gravação a tiracolo e um indefectível Moleskine nas mãos.





E para nós, como correspondentes de guerra dessas batalhas mentais, o que vemos e procuramos entender é o que se passa num ambiente muito menor e microscópico comparado à grande angular dos economistas. Eis nossa vocação como profissionais de Branding e comportamento de consumidor: mergulhar e conviver com o que se passa naquele pequeno espaço mental. Um “espaço mental, escuro e úmido, de 1 centímetro cúbico”, como dizia All Ries e Jack Trout no seu maravilhoso livro: “Posicionamento, a batalha pela sua mente”.





Consumidores dizem o que pensam, mas fazem o que sentem. É dessa compreensão que estamos em busca se quisermos entender o que nos reserva o próximo passo que o consumidor dará.





Pois bem, é exatamente aí que nós nos separamos dos economistas, não por oposição a eles, mas pela natural complementaridade de nossas lentes.





O que nos distingue é que economistas têm um olhar para fatos consumados no resultado dos movimentos do mercado. Um olhar tecnicamente privilegiado que as planilhas que retratam esses movimentos mostram cruamente.





Nós, nas operações de Branding e comportamento de consumidor, identificamos o que ainda não se consumou como fato definitivo ou como resultado concreto.





Como se fosse um caleidoscópio que ainda não girou mais uma vez, mas que, com as mesmas pecinhas internas, vai constelar uma nova figura.





Nós estamos sempre em busca do novo giro do caleidoscópio!

Nestes difíceis momentos que estamos vivendo, em que há muita apreensão em relação ao futuro próximo, o consumidor é uma fera enjaulada. Uma natural evocação ao que escreveu Henry James (A fera na selva)