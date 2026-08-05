AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Rafael Furlanetti

A revolução da produtividade: o Brasil precisa aprender a criar riqueza

Criar um ambiente em que empreender seja mais simples, inovar seja mais rápido e competir globalmente seja uma consequência natural

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 04:15

Públicado em 

05 ago 2026 às 04:15
Rafael Furlanetti

Colunista

Rafael Furlanetti Rafael Furlanetti

Por que alguns países conseguem pagar salários elevados, investir em educação e saúde de qualidade, reduzir desigualdades e sustentar décadas de prosperidade, enquanto outros passam anos alternando pequenos ciclos de crescimento e longos períodos de estagnação? A resposta, em grande medida, está em uma única palavra: produtividade.


É a produtividade que determina quanto uma economia consegue produzir, quanto uma empresa consegue crescer, quanto um trabalhador pode ganhar e quanto um país é capaz de investir em seu futuro.


Produtividade não significa trabalhar mais horas. Significa transformar conhecimento, tecnologia, capital e talento em mais riqueza. É ela que explica por que dois países com recursos naturais semelhantes podem oferecer padrões de vida diferentes, que separa economias desenvolvidas daquelas que permanecem presas à chamada "armadilha da renda média”. Esse é um dos maiores desafios brasileiros.

Veja Também 

Empresa

O jogo infinito das empresas que atravessam gerações

Segmentos da economia capixaba como de petróleo, comércio e mineração estão sendo impactados pela pandemia do novo coronavírus

Perdemos a Copa, mas precisamos ganhar o jogo que realmente importa

Ludhmila Hajjar, médica cardiologista que é referência no tratamento da Covid-19 no Brasil

Quando a saúde se torna estratégia de desenvolvimento

Estudos do FGV IBRE, coordenados por pesquisadores como Fernando Veloso, mostram que a produtividade do trabalho praticamente estagnou desde os anos 1980, com breves períodos de recuperação incapazes de alterar essa trajetória.


Segundo a OCDE, a produtividade do trabalhador brasileiro permanece muito inferior à observada nas economias mais avançadas e representa apenas uma fração da registrada nos Estados Unidos. 


Já a Conference Board mostra que o Brasil teve um dos desempenhos mais modestos entre as grandes economias emergentes no crescimento da produtividade desde os anos 1990. Em outras palavras: trabalhamos muito, mas transformamos pouco o esforço em valor.


Existe, porém, uma exceção notável: o agronegócio. Nas últimas cinco décadas, o campo brasileiro protagonizou uma das maiores revoluções de produtividade da história econômica contemporânea. De importador de alimentos, o Brasil tornou-se uma das maiores potências agroalimentares do planeta.


Essa transformação foi construída por uma combinação de pesquisa científica, inovação tecnológica, empreendedorismo, crédito, mecanização, biotecnologia, agricultura de precisão e instituições como a Embrapa, cuja capacidade de transformar ciência em soluções para o produtor rural tornou-se referência internacional. 

Produtividade Pixabay

O aumento da produção agrícola brasileira decorreu muito mais dos ganhos de produtividade do que da simples expansão da área cultivada.


Se fomos capazes de construir um dos agronegócios mais competitivos do mundo, por que ainda não conseguimos produzir uma revolução semelhante na indústria, nos serviços e na administração pública?


Nossa economia ainda convive com um ambiente regulatório complexo, baixa difusão tecnológica, deficiências logísticas, investimentos insuficientes em pesquisa e desenvolvimento, baixa integração entre universidades e empresas e um sistema educacional que ainda forma menos profissionais nas competências exigidas pela economia do conhecimento.


O setor de serviços, que responde por cerca de 70% do Produto Interno Bruto, permanece marcado por ganhos de produtividade modestos. É justamente aí que reside uma das maiores oportunidades de transformação do país. Podemos nos inspirar em vários exemplos pelo mundo.


A Coreia do Sul saiu de uma renda per capita semelhante à brasileira nos anos 1960 para se tornar uma das economias mais inovadoras do planeta graças a investimentos em educação, ciência e tecnologia. Hoje, está entre os países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento como proporção do PIB.


Israel transformou escassez de recursos naturais em abundância de conhecimento. Construiu um dos ecossistemas de inovação mais sofisticados do mundo apoiado em universidades, empreendedorismo, capital de risco e transferência tecnológica.


A Estônia reinventou o Estado por meio da digitalização. Praticamente todos os serviços públicos podem ser acessados on-line, reduzindo custos, burocracia e tempo para cidadãos e empresas.


A Irlanda apostou na qualificação da mão de obra, na abertura econômica e na atração de investimentos intensivos em tecnologia, tornando-se um dos casos mais emblemáticos de transformação produtiva na Europa.

Veja Também 

Imagem de destaque

Os 20 anos da Lei Maria da Penha e a violência travestida de cuidados

Imagem de destaque

Como reagir à atual crise no agronegócio brasileiro

Sala de aula, escola, professor, aluno, estudante

Ensinar a esperar, cumprir combinados, respeitar limites: papel da família e da escola

Nenhum desses países encontrou uma fórmula mágica. Todos fizeram escolhas consistentes durante décadas. Para nós, será preciso investir em inteligência artificial, automação, infraestrutura, digitalização, educação de qualidade, pesquisa aplicada, inovação empresarial e formação de capital humano. 


Criar um ambiente em que empreender seja mais simples, inovar seja mais rápido e competir globalmente seja uma consequência natural.


Essa reflexão também diz respeito ao Espírito Santo. Nosso estado reúne ativos importantes: equilíbrio institucional, localização estratégica, boa infraestrutura logística, empresas competitivas, universidades de excelência e um ambiente de negócios que vem se fortalecendo. 


Se conseguir acelerar a incorporação de tecnologia e inovação em sua base produtiva, poderá posicionar-se entre os estados mais dinâmicos da economia brasileira nas próximas décadas.


Durante muito tempo, o debate nacional concentrou-se em como distribuir riqueza. A próxima geração precisará enfrentar uma pergunta anterior: como criar mais riqueza. 


Nenhuma sociedade consegue repartir de forma sustentável aquilo que não produz, e nenhum país alcança o desenvolvimento sem colocar a produtividade no centro de seu projeto nacional.


Rafael Furlanetti

Rafael Furlanetti Rafael Furlanetti

Capixaba de São Gabriel da Palha, é sócio e diretor de Relações Institucionais da XP e presidente da Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias). Escreve quinzenalmente neste espaço sobre empreendedorismo, inovação e negócios ao público do Espirito Santo

Tópicos Relacionados

empresas Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 07/08/2026
Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Bicicletas compartilhadas da Grande Vitória terão acesso gratuito nos dias 9 e 16
Ministro André Mendonça preside sessão da 2ª turma do STF.
Mendonça e ministro da Justiça se reúnem, e governo Lula deve evitar conflito jurídico entre PF e STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados