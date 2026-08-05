A revolução da produtividade: o Brasil precisa aprender a criar riqueza

O aumento da produção agrícola brasileira decorreu muito mais dos ganhos de produtividade do que da simples expansão da área cultivada.





Se fomos capazes de construir um dos agronegócios mais competitivos do mundo, por que ainda não conseguimos produzir uma revolução semelhante na indústria, nos serviços e na administração pública?





Nossa economia ainda convive com um ambiente regulatório complexo, baixa difusão tecnológica, deficiências logísticas, investimentos insuficientes em pesquisa e desenvolvimento, baixa integração entre universidades e empresas e um sistema educacional que ainda forma menos profissionais nas competências exigidas pela economia do conhecimento.





O setor de serviços, que responde por cerca de 70% do Produto Interno Bruto, permanece marcado por ganhos de produtividade modestos. É justamente aí que reside uma das maiores oportunidades de transformação do país. Podemos nos inspirar em vários exemplos pelo mundo.





A Coreia do Sul saiu de uma renda per capita semelhante à brasileira nos anos 1960 para se tornar uma das economias mais inovadoras do planeta graças a investimentos em educação, ciência e tecnologia. Hoje, está entre os países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento como proporção do PIB.





Israel transformou escassez de recursos naturais em abundância de conhecimento. Construiu um dos ecossistemas de inovação mais sofisticados do mundo apoiado em universidades, empreendedorismo, capital de risco e transferência tecnológica.





A Estônia reinventou o Estado por meio da digitalização. Praticamente todos os serviços públicos podem ser acessados on-line, reduzindo custos, burocracia e tempo para cidadãos e empresas.





A Irlanda apostou na qualificação da mão de obra, na abertura econômica e na atração de investimentos intensivos em tecnologia, tornando-se um dos casos mais emblemáticos de transformação produtiva na Europa.