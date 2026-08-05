Veja quem prestigiou o ES Fashion 2026 na Praça do Papa

Foi super badalado a segunda edição do ES Fashion, realizado entre os dias 30 e 31 de julho e 1 e 2 de agosto, na Praça do Papa, em Vitória. O evento reuniu grandes nomes do mercado brasileiro em uma série de palestras e fashion talks voltados a empresários, estudantes, profissionais da moda e empreendedores da economia criativa. O ES Fashion também foi além das passarelas, apostando na formação profissional, inovação e geração de negócios como pilares da programação. Veja as fotos de Léo Gurgel.
Fórum
Hub de Negócios
Roupas, calçados e acessórios lideram a preferência dos consumidores para o Dia dos Pais, sendo citados por 62% dos entrevistados. A data deve levar 104 milhões de pessoas às compras e movimentar R$ 29,7 bilhões no comércio e nos serviços, segundo pesquisa da CNDL e do SPC Brasil. “O Dia dos Pais tem potencial para movimentar diferentes segmentos do comércio de Vitória, das lojas de rua e dos bairros aos shopping centers. O lojista que oferecer variedade, bom atendimento e condições de pagamento atrativas poderá se destacar”, afirma o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcantara.
Mobilidade elétrica
Fórum
Aniversário
Flashback
Vitória recebe, no dia 8 de agosto, um dos maiores nomes do flashback brasileiro. A banda Hod Hanna promete embalar o público no Espaço Patrick Ribeiro com um show repleto de clássicos que atravessaram gerações. Entre figurinos, performances marcantes e um repertório cheio de sucessos, a apresentação é um convite para cantar, dançar e reviver grandes momentos da música.
Em Minas Gerais
No Festival Gastronômico de Itabira
O chef João Vieira foi um dos destaques do 5º Festival Gastronômico Sabores de Itabira, realizado na última semana, em Minas Gerais. O chef preparou um delicioso arroz de cupim com vinho tinto e defumados. A aula-show teve público máximo e apresentou técnicas e dicas culinárias de forma leve e descontraída. À frente do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, João Vieira soma mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. No evento, o famoso atraiu uma fila de admiradores para fotos e autógrafos após a apresentação.O chef João Vieira se prepara agora para um novo projeto: o Empório 85, restaurante com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2027, em Vila Velha
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