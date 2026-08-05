Veja quem prestigiou o ES Fashion 2026 na Praça do Papa

Mobilidade elétrica

O diretor comercial da GW Lider, Bruno Conti, será um dos convidados da Mesa de Lideranças da Mobilidade Elétrica, neste sábado (08), durante o Electric Summit 2026, na Praça do Papa, em Vitória. Representando o Grupo Lider, o executivo participará do talk show comandado por Felipe Fera, especialista em eletrificação, com mediação do professor Glauber Cabral.





Fórum

Vitória entra no radar dos maiores fundos de investimento do país. Nos dias 13 e 14 de agosto, o Centro de Convenções da capital sedia a 21ª edição do ADIT Invest, principal fórum de funding e investimentos imobiliários do Brasil. Com patrocínio oficial da Igom Desenvolvedora e da Mazzini Construtora, o encontro trará a Vitória nomes de peso do mercado financeiro nacional, como Ricardo Mahlmann (RBR Asset) e Luciana Bayer (Asa Investments).





Aniversário Para celebrar seus 26 anos de história, a Amabilis desembarca no Rio de Janeiro com um evento exclusivo na Casa Camolese, no tradicional Jockey Club, no Jardim Botânico. A programação desta quinta-feira reúne nomes ligados à moda, ao universo digital e ao entretenimento em torno do lançamento da cápsula Presente , reforçando o momento de expansão e renovação vivido pela marca capixaba.





Flashback

Vitória recebe, no dia 8 de agosto, um dos maiores nomes do flashback brasileiro. A banda Hod Hanna promete embalar o público no Espaço Patrick Ribeiro com um show repleto de clássicos que atravessaram gerações. Entre figurinos, performances marcantes e um repertório cheio de sucessos, a apresentação é um convite para cantar, dançar e reviver grandes momentos da música.