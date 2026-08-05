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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o ES Fashion 2026 na Praça do Papa

O evento movimentou a cidade com desfiles, palestras e fashion talks

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

05 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Rafael, Ligia, Lucas Ferrari e Victoria Nodari
Rafael, Ligia e Lucas Ferrari e Victoria Nodari: na passarela do ES Fashion.  Léo Gurgel

Foi super badalado a segunda edição do ES Fashion, realizado entre os dias 30 e 31 de julho e 1 e 2 de agosto, na Praça do Papa, em Vitória. O evento reuniu grandes nomes do mercado brasileiro em uma série de palestras e fashion talks voltados a empresários, estudantes, profissionais da moda e empreendedores da economia criativa. O ES Fashion também foi além das passarelas,  apostando na formação profissional, inovação e geração de negócios como pilares da programação. Veja as fotos de Léo Gurgel. 

Aniversário
Brunela Paiva, Victor de Castro, Fabio Olmo e Bruno Paiva
Brunela Paiva, o aniversariante Victor de Castro, Fabio Olmo e Bruno Paiva: celebrando 40 anos com festa, ao lado de amigos e da família, na Ilha do Boi.  Pedro Oliver
Congresso
a presidente da ABRAGES, a advogada Dra. Clenir Avanza; o procurador do Estado do Paraná, Dr. Fernando Borges Mânica; o Conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Dr. João Antônio da Silva Filho
O 2º Congresso do Terceiro Setor – Direito e Sustentabilidade, promovido pela ABRAGES, no Centro de Convenções de Vitória, reuniu especialistas, autoridades, membros dos órgãos de controle, gestores públicos, advogados, contadores e representantes de organizações da sociedade civil de todo o Brasil para debater os principais desafios e perspectivas do Terceiro Setor. Na foto: a presidente da ABRAGES, a advogada Dra. Clenir Avanza; o procurador do Estado do Paraná, Dr. Fernando Borges Mânica e o Conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Dr. João Antônio da Silva Filho. Mônica Zorzanelli

Fórum

Hub de Negócios

Roupas, calçados e acessórios lideram a preferência dos consumidores para o Dia dos Pais, sendo citados por 62% dos entrevistados. A data deve levar 104 milhões de pessoas às compras e movimentar R$ 29,7 bilhões no comércio e nos serviços, segundo pesquisa da CNDL e do SPC Brasil. “O Dia dos Pais tem potencial para movimentar diferentes segmentos do comércio de Vitória, das lojas de rua e dos bairros aos shopping centers. O lojista que oferecer variedade, bom atendimento e condições de pagamento atrativas poderá se destacar”, afirma o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcantara.

Mulheres líderes
Julia Cardoso, Andréa De Almeida Salsa e Christina Magalhães
Julia Cardoso, Andréa Salsa e Christina Magalhães: no evento Ala Feminina, no Teatro do SESI, em Vitória. O evento promoveu uma programação voltada para mulheres líderes e empreendedoras, com palestras, experiências, networking e conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional. Divulgação

Mobilidade elétrica

O diretor comercial da GW Lider, Bruno Conti, será um dos convidados da Mesa de Lideranças da Mobilidade Elétrica, neste sábado (08), durante o Electric Summit 2026, na Praça do Papa, em Vitória. Representando o Grupo Lider, o executivo participará do talk show comandado por Felipe Fera, especialista em eletrificação, com mediação do professor Glauber Cabral.  

Fórum

Vitória entra no radar dos maiores fundos de investimento do país. Nos dias 13 e 14 de agosto, o Centro de Convenções da capital sedia a 21ª edição do ADIT Invest, principal fórum de funding e investimentos imobiliários do Brasil. Com patrocínio oficial da Igom Desenvolvedora e da Mazzini Construtora, o encontro trará a Vitória nomes de peso do mercado financeiro nacional, como Ricardo Mahlmann (RBR Asset) e Luciana Bayer (Asa Investments). 

Aniversário 

Para celebrar seus 26 anos de história, a Amabilis desembarca no Rio de Janeiro com um evento exclusivo na Casa Camolese, no tradicional Jockey Club, no Jardim Botânico. A programação desta quinta-feira reúne nomes ligados à moda, ao universo digital e ao entretenimento em torno do lançamento da cápsula Presente, reforçando o momento de expansão e renovação vivido pela marca capixaba.

Flashback

Vitória recebe, no dia 8 de agosto, um dos maiores nomes do flashback brasileiro. A banda Hod Hanna promete embalar o público no Espaço Patrick Ribeiro com um show repleto de clássicos que atravessaram gerações. Entre figurinos, performances marcantes e um repertório cheio de sucessos, a apresentação é um convite para cantar, dançar e reviver grandes momentos da música.

Em Minas Gerais

O chef João Vieira
O chef João Vieira Divulgação

No Festival Gastronômico de Itabira

O chef João Vieira foi um dos destaques do 5º Festival Gastronômico Sabores de Itabira, realizado na última semana, em Minas Gerais. O chef preparou um delicioso arroz de cupim com vinho tinto e defumados. A aula-show  teve público máximo e apresentou técnicas e dicas culinárias de forma leve e descontraída. À frente do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, João Vieira soma mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. No evento, o famoso atraiu uma fila de admiradores para fotos e autógrafos após a apresentação.O chef João Vieira se prepara agora para um novo projeto: o Empório 85, restaurante com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2027, em Vila Velha

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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