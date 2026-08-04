Ivana Izoton e Paulo Künsch lançam nova coleção de joias com toque de escultura em Vitória

Em Nova York



A joalheria Carolina Neves desembarcou em Nova York para mais uma edição do NY NOW, uma das mais tradicionais feiras voltadas para lojistas dos Estados Unidos. É a quarta participação da marca capixaba no evento. A presença reforça a consolidação da marca no mercado norte-americano: a joalheria já conta com pontos de venda no Texas, Nova York, Califórnia e Flórida.





No Rio





O cirurgião plástico Ariosto Santos, sua Shirley e os filhos Ariosto Neto e Arthur Schwab, decolam para o Rio de Janeiro para participar da 45ª Jornada Carioca de Cirurgia Plástica. O foco dos médicos capixabas na tradicional jornada do Fairmont Copacabana serão as sessões ao vivo voltadas para a segurança em contorno corporal, lipoenxertia e aplicação de próteses glúteas. Na sequência dos estudos, a família estica a estadia para celebrar as alegrias do Dia dos Pais.



Em Pedra Azul



André Pimenta recebe convidados neste sábado (08), no Hotel Vista Azul, em Pedra Azul, para o Café com Pimenta e Conexões. Com assessoria e produção de Dam Bianquim, o encontro promete uma tarde de aprendizado, networking e desenvolvimento pessoal.





Arquitetura em festa



