Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Ivana Izoton e Paulo Künsch lançam nova coleção de joias com toque de escultura em Vitória
Renata Rasseli

Ivana Izoton e Paulo Künsch lançam nova coleção de joias com toque de escultura em Vitória

A collab autoral aproxima joalheria, escultura, arte e design

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

04 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Paulo Künsch e Ivana Izoton
Paulo Künsch e Ivana Izoton: noite de joias na Praia do Canto. Divulgação

A designer de joias Ivana Izoton e o artista e escultor Paulo Künsch receberam convidados, na loja da designer, no Pátio Praia, em Vitória, para apresentar a colaboração autoral que aproxima joalheria, escultura, arte e design, ao transformar madeira, ouro, pérolas e gemas em verdadeiras esculturas para vestir. Entre as 22 criações, ganharam destaque o Anel Rita – inspirado na cadeira-joia criada por Paulo –, o Anel Bombé Pérola, o Brinco Drop e a Gargantilha Colo. 


Desenvolvida ao longo de cerca de um ano e meio, a coleção contou com acompanhamento e direção artística de Flávia Dalla Bernardina, que participou das reflexões sobre autoria, criação compartilhada e os caminhos estéticos do projeto.


Prestigiaram o lançamento, entre outros, Thainá Santi, Lorena Mantovanelli, Karoline Duarte, Mariana Oliveira, Lucas Norbert, Victoria Monteiro, Lara Ferregueti, Luciana Almeida, Milly Cruz, Brenda Aguilar, Luiza Vilela, Bruna Sickert, Débora Tassis, Marianna Carvalho, Laura e Pedro Diniz, Caio Fagundes, Carine Almeida e Geovana Cruz.

Selo
Os médicos Breno Koehler, diretor do Hospital MedSênior, e Bruno Valory, diretor de Unidades Hospitalares
Os médicos Breno Koehler, diretor do Hospital MedSênior, e Bruno Valory, diretor de Unidades Hospitalares, recebem os certificados do selo Top Performer, um dos mais importantes reconhecimentos nacionais de qualidade assistencial em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), conquistado pelo Hospital MedSênior. A certificação é concedida a instituições que demonstram excelência comprovada por evidências, com desempenho superior em indicadores clínicos e operacionais. Em Vitória, o Hospital MedSênior é o único com o selo. Divulgação

Saneamento

Aegea celebra 16 anos no ES

A Aegea completa 16 anos consolidada como uma das principais empresas de saneamento do país, com atuação em 893 municípios de 15 estados e atendimento a cerca de 39 milhões de pessoas. No Espírito Santo, onde opera há 11 anos em parceria com a Cesan, no modelo de PPP, a companhia mantém uma de suas operações mais estratégicas, levando serviços de esgotamento sanitário a aproximadamente 1,4 milhão de moradores da Serra, Vila Velha e Cariacica.

"Chegar aos 16 anos como referência no país só faz sentido se isso vira bairro atendido e casa conectada. No Espírito Santo, são onze anos levando esgotamento sanitário até a porta das famílias — e é isso que transforma infraestrutura em saúde e dignidade", destaca o diretor executivo da Aegea ES, Marcello Dall'Ovo.

Em Aracruz
Marcelo Uliana e a palestrante Érica Frank ao lado dos empresários Ricardo Mont'mor Moreira e Letícia Dal'col Rauta, do restaurante Bola 7, de Aracruz, durante o Food 360 na Estrada.
Marcelo Uliana e a palestrante Érica Frank ao lado dos empresários Ricardo Mont'mor Moreira e Letícia Dal'col Rauta, do restaurante Bola 7, de Aracruz, durante o Food 360 na Estrada. Divulgação

Em Santa Teresa

Poda das videiras

O Amiatta Lodge promove, no dia 15 de agosto, uma experiência especial em seu parreiral, no distrito de Aparecidinha, entre Santa Teresa e Santa Leopoldina. Em um sábado de lua nova, convidados acompanharão a poda de produção das videiras, conduzida pelo viticultor e enólogo Levi Mauro Loretti. A expectativa é colher aproximadamente uma tonelada de uvas nesta safra, destinadas à produção de sucos e degustações. Idealizado pelo empresário Paulo Erlacher, o empreendimento de turismo e hospedagem de alto padrão está em construção e tem inauguração prevista para fevereiro de 2028. Integrado à natureza e às tradições da região, o Amiatta Lodge contará com 33 apartamentos, área de lazer, espaço para eventos e uma capela destinada à realização de casamentos.

Na Praia do Canto
Cris Campinhos e Michelle Carasso
Cris Campinhos e Michelle Carasso: na temporada de Inverno na Praia do Canto.  Cacá Lima
Em Nova York

A joalheria Carolina Neves desembarcou em Nova York para mais uma edição do NY NOW, uma das mais tradicionais feiras voltadas para lojistas dos Estados Unidos. É a quarta participação da marca capixaba no evento. A presença reforça a consolidação da marca no mercado norte-americano: a joalheria já conta com pontos de venda no Texas, Nova York, Califórnia e Flórida.

No Rio

O cirurgião plástico Ariosto Santos, sua Shirley e os  filhos Ariosto Neto e Arthur Schwab, decolam para o Rio de Janeiro para participar da 45ª Jornada Carioca de Cirurgia Plástica. O foco dos médicos capixabas na tradicional jornada do Fairmont Copacabana serão as sessões ao vivo voltadas para a segurança em contorno corporal, lipoenxertia e aplicação de próteses glúteas. Na sequência dos estudos, a família estica a estadia para celebrar as alegrias do Dia dos Pais. 

Em Pedra Azul

André Pimenta recebe convidados neste sábado (08), no Hotel Vista Azul, em Pedra Azul, para o Café com Pimenta e Conexões. Com assessoria e produção de Dam Bianquim, o encontro promete uma tarde de aprendizado, networking e desenvolvimento pessoal. 


Arquitetura em festa

A CASACOR Espírito Santo recebe, nesta terça-feira (04), o Soft Open do Sky Bar 400, ambiente assinado pelo arquiteto Edduardo Trigo. O espaço marca a celebração dos 15 anos de trajetória profissional do arquiteto e será apresentado em uma noite exclusiva, principalmente, para arquitetos convidados. A recepção contará ainda com a participação especial do DJ Benício Tavares, responsável por embalar o encontro.

Café de Negócios


A saúde mental chegou às salas de reunião e promete pautar um dos principais encontros empresariais do mês. No próximo dia 12 de agosto, a partir das 7h40, o Steffen Centro de Eventos, na Serra, recebe mais uma edição do tradicional Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases). Sob o comando da presidente Leonelle Lamas, empresários, executivos e gestores vão se reunir para discutir como o cuidado com as pessoas tem se tornado um diferencial competitivo nas organizações. As palestras ficam por conta de Karol Cavêdo e Sátina Pimenta, referências em gestão e saúde mental organizacional.


Novo marco


A QualiSaúde alcançou 56 mil vidas atendidas, menos de um mês após celebrar a marca de 50 mil beneficiários, reforçando o ritmo de expansão da empresa capixaba no setor de saúde suplementar. “Crescer de forma consistente mostra que estamos construindo uma operação sólida, baseada em confiança, qualidade assistencial e proximidade com nossos beneficiários”, afirma Flávio Cirilo, CEO da QualiSaúde.

Inverno
Simone Monteiro e Sérgio Cuzzuol
Simone Monteiro e Sérgio Cuzzuol: casal querido e amigo da Praia do Canto. Cacá Lima

Veja Também 

O chef Igor Trarbach comanda o Kairū

Restaurante do ES está na lista dos melhores da "Forbes Life Gastronomia"

Zé Olavo Médici e Vanderlei Martins organizadores da ExpoVinhos Vitória, Ricardo Ferraço, governador do ES e Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES

Veja quem prestigiou a tradicional Expovinhos Vitória 2026

Léo Carrareto e família

Léo Carraretto lança 'best seller' em Vitória; veja fotos

Décio, Kaumer, Renan e Riguel Chieppe

Grupo Águia Branca abre comemoração dos 80 anos com lançamento de documentário em Vitória

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Renata Rasseli Coluna Social
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Denarc deflagra Operação "Xadrez" em Cariacica
Operação mira ramificação do TCP e cumpre 14 mandados de prisão no ES
Imagem BBC Brasil
Os Estados americanos que tentam barrar tarifas de Trump contra Brasil e outros países
PRF faz escolta de carga superdimensionada na manhã desta terça
Roda gigante? PRF faz escolta de peça superdimensionada na BR 101

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados