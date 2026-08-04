Ivana Izoton e Paulo Künsch lançam nova coleção de joias com toque de escultura em Vitória

A designer de joias Ivana Izoton e o artista e escultor Paulo Künsch receberam convidados, na loja da designer, no Pátio Praia, em Vitória, para apresentar a colaboração autoral que aproxima joalheria, escultura, arte e design, ao transformar madeira, ouro, pérolas e gemas em verdadeiras esculturas para vestir. Entre as 22 criações, ganharam destaque o Anel Rita – inspirado na cadeira-joia criada por Paulo –, o Anel Bombé Pérola, o Brinco Drop e a Gargantilha Colo.
Desenvolvida ao longo de cerca de um ano e meio, a coleção contou com acompanhamento e direção artística de Flávia Dalla Bernardina, que participou das reflexões sobre autoria, criação compartilhada e os caminhos estéticos do projeto.
Prestigiaram o lançamento, entre outros, Thainá Santi, Lorena Mantovanelli, Karoline Duarte, Mariana Oliveira, Lucas Norbert, Victoria Monteiro, Lara Ferregueti, Luciana Almeida, Milly Cruz, Brenda Aguilar, Luiza Vilela, Bruna Sickert, Débora Tassis, Marianna Carvalho, Laura e Pedro Diniz, Caio Fagundes, Carine Almeida e Geovana Cruz.
Saneamento
Aegea celebra 16 anos no ES
A Aegea completa 16 anos consolidada como uma das principais empresas de saneamento do país, com atuação em 893 municípios de 15 estados e atendimento a cerca de 39 milhões de pessoas. No Espírito Santo, onde opera há 11 anos em parceria com a Cesan, no modelo de PPP, a companhia mantém uma de suas operações mais estratégicas, levando serviços de esgotamento sanitário a aproximadamente 1,4 milhão de moradores da Serra, Vila Velha e Cariacica.
"Chegar aos 16 anos como referência no país só faz sentido se isso vira bairro atendido e casa conectada. No Espírito Santo, são onze anos levando esgotamento sanitário até a porta das famílias — e é isso que transforma infraestrutura em saúde e dignidade", destaca o diretor executivo da Aegea ES, Marcello Dall'Ovo.
Em Santa Teresa
Poda das videiras
O Amiatta Lodge promove, no dia 15 de agosto, uma experiência especial em seu parreiral, no distrito de Aparecidinha, entre Santa Teresa e Santa Leopoldina. Em um sábado de lua nova, convidados acompanharão a poda de produção das videiras, conduzida pelo viticultor e enólogo Levi Mauro Loretti. A expectativa é colher aproximadamente uma tonelada de uvas nesta safra, destinadas à produção de sucos e degustações. Idealizado pelo empresário Paulo Erlacher, o empreendimento de turismo e hospedagem de alto padrão está em construção e tem inauguração prevista para fevereiro de 2028. Integrado à natureza e às tradições da região, o Amiatta Lodge contará com 33 apartamentos, área de lazer, espaço para eventos e uma capela destinada à realização de casamentos.
A joalheria Carolina Neves desembarcou em Nova York para mais uma edição do NY NOW, uma das mais tradicionais feiras voltadas para lojistas dos Estados Unidos. É a quarta participação da marca capixaba no evento. A presença reforça a consolidação da marca no mercado norte-americano: a joalheria já conta com pontos de venda no Texas, Nova York, Califórnia e Flórida.
Em Pedra Azul
André Pimenta recebe convidados neste sábado (08), no Hotel Vista Azul, em Pedra Azul, para o Café com Pimenta e Conexões. Com assessoria e produção de Dam Bianquim, o encontro promete uma tarde de aprendizado, networking e desenvolvimento pessoal.
A CASACOR Espírito Santo recebe, nesta terça-feira (04), o Soft Open do Sky Bar 400, ambiente assinado pelo arquiteto Edduardo Trigo. O espaço marca a celebração dos 15 anos de trajetória profissional do arquiteto e será apresentado em uma noite exclusiva, principalmente, para arquitetos convidados. A recepção contará ainda com a participação especial do DJ Benício Tavares, responsável por embalar o encontro.
Café de Negócios
A saúde mental chegou às salas de reunião e promete pautar um dos principais encontros empresariais do mês. No próximo dia 12 de agosto, a partir das 7h40, o Steffen Centro de Eventos, na Serra, recebe mais uma edição do tradicional Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases). Sob o comando da presidente Leonelle Lamas, empresários, executivos e gestores vão se reunir para discutir como o cuidado com as pessoas tem se tornado um diferencial competitivo nas organizações. As palestras ficam por conta de Karol Cavêdo e Sátina Pimenta, referências em gestão e saúde mental organizacional.
Novo marco
A QualiSaúde alcançou 56 mil vidas atendidas, menos de um mês após celebrar a marca de 50 mil beneficiários, reforçando o ritmo de expansão da empresa capixaba no setor de saúde suplementar. “Crescer de forma consistente mostra que estamos construindo uma operação sólida, baseada em confiança, qualidade assistencial e proximidade com nossos beneficiários”, afirma Flávio Cirilo, CEO da QualiSaúde.