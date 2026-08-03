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Renata Rasseli

Restaurante do ES está na lista dos melhores da "Forbes Life Gastronomia"

O Kairü, sob o comando do chef Igor Trarbach, foi selecionado pela publicação entre 25 restaurantes do Brasil

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 11:31

Publicado em 

03 ago 2026 às 11:31
Renata Rasseli

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O chef Igor Trarbach comanda o Kairū,
O chef Igor Trarbach comanda o Kairū, que está entre os 25 melhores do Brasil, segundo a Forbes Life Gastronomia.  Divulgação

Sob o comando do chef Igor Trarbach, o Kairü, em Vila Velha, está na lista "Forbes Life Gastronomia" entre 25 restaurantes do Brasil.  A seleção reúne casas de todas as regiões do país e destaca o Kairū como um dos representantes do Sudeste, num roteiro especial dedicado à gastronomia brasileira contemporânea.

A publicação é a vertente editorial e curadoria especializada de luxo da revista Forbes Brasil focada no universo da alta gastronomia, hotelaria premium e turismo culinário. Trata-se de um selo de prestígio que mapeia, avalia e premia as principais tendências, chefs de destaque e restaurantes inovadores no Brasil e no mundo.

Kairü na Forbes
Página da revista Forbes Life Gastronomia Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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