Restaurante do ES está na lista dos melhores da "Forbes Life Gastronomia"

Sob o comando do chef Igor Trarbach, o Kairü, em Vila Velha, está na lista "Forbes Life Gastronomia" entre 25 restaurantes do Brasil. A seleção reúne casas de todas as regiões do país e destaca o Kairū como um dos representantes do Sudeste, num roteiro especial dedicado à gastronomia brasileira contemporânea.



A publicação é a vertente editorial e curadoria especializada de luxo da revista Forbes Brasil focada no universo da alta gastronomia, hotelaria premium e turismo culinário. Trata-se de um selo de prestígio que mapeia, avalia e premia as principais tendências, chefs de destaque e restaurantes inovadores no Brasil e no mundo.