Pitadas

Novo restaurante exalta sabores brasileiros em casarão histórico de Vila Velha

Conheça o Kairū, inaugurado esta semana na Prainha. Veja também: novo gelato na Barutti e jantar com chefs convidados no Soeta

Publicado em 16 de maio de 2025 às 18:18

Cupim prensado, polenta de milho crioulo, baru e molho roti com groselha fresca Crédito: Luísa Perdigão

No Sítio Histórico da Prainha, um imponente casarão de esquina construído em 1928 abriga o mais novo restaurante de Vila Velha. De portas abertas para o público a partir deste fim de semana, o Kairū traz um olhar criativo sobre a gastronomia brasileira, com foco em sazonalidade, ingredientes locais e técnicas como dry aged e fermentação. >

O espaço tem como sócios o empresário Joaquim Nolasco e o chef Igor Trarbach, que trabalhou por um ano no Noma, restaurante dinamarquês eleito cinco vezes o melhor do mundo pelo guia The World's 50 Best Restaurants e detentor de três estrelas Michelin. Autodidata, Trarbach também atuou como consultor gastronômico, e no Kairū assina desde o cardápio até o projeto da cozinha. >

O chef Igor Trarbach Crédito: Luísa Perdigão

Com 85 lugares distribuídos em quatro ambientes, dois deles com vista para o Convento da Penha, o restaurante preserva elementos originais do casarão, como as paredes de pedra e tijolinhos. No segundo andar, o bar é o grande destaque, chefiado pelo bartender Emanuel Dantas. >

No salão do térreo, uma mesa criada pelo designer Paulo Kunsch exibe especiarias brasileiras usadas nas receitas da casa, como cumaru, emburana, baru, puxuri e priprioca. Em parceria com a Galeria OÁ, o restaurante vai abrigar uma exposição itinerante com obras de artistas brasileiros. >

>

Ambiente 1 de 4

O menu de entradas traz nove criações, entre as quais há gyoza de pato confit com molho de maracujá e priprioca (R$ 65); batatonese de camarão defumado servida em churros de parmesão com puxuri, caramelo de acerola e vinagrete (R$ 55); e, para os vegetarianos, kebab de beterraba com barbecue amazônico, molho hollandaise de castanha-de-caju e granola salgada (R$ 59). >

Pato & Tucupi Crédito: Luísa Perdigão

Na seção de pratos principais, chamam atenção o pescado na brasa com vinagrete de mexilhões, riso al salto de tucupi com leite de coco e velouté de moqueca (R$ 110); assim como o cavatelli de açafrão e tinta de lula, bisque de sobrassada, mariscos na brasa e coentro (R$ 125). >

Cavatelli & Mariscos Crédito: Luísa Perdigão

De sobremesa, existem apenas três opções: cremoux de chocolate com cumaru, creme anglaise de sucrilhos e gel de cupuaçu; gelato de coco queimado, caramelo de água de coco e musse de coco fresco; e musse de banana caramelizada e queijo de cabra, crocante de gergelim e gelato de doce de leite com priprioca (R$ 45 cada uma). >

Outras opções do cardápio 1 de 3

A adega e a carta de vinhos são assinadas pela sommelière Nádia Alcalde, que apresenta uma seleção com mais de 80 rótulos - muitos deles brasileiros e naturais. >

Um estacionamento privativo de 35 vagas fica disponível para os clientes na Rua 15 de novembro, 1.160. >

Nas duas primeiras semanas de funcionamento, o Kairū vai abrir de terça a sábado, das 19h às 23h, e domingo, das 12h às 15h30. Reservas pelo aplicativo Get In. Rua Antônio Ataíde, 531, Prainha, Vila Velha. Mais informações: @kairurest. >

Leia mais Prêmio HZ Gastrô 2025: vote nos seus restaurantes favoritos

Chocolate de Dubai na versão gelato

Inspirado por uma barra de chocolate que viralizou nas redes sociais, o mestre gelatiere Guilherme Barutti criou uma novidade para a vitrine de sua Barutti Gelateria e Cafeteria. >

É o gelato Chocolate Dubai, de chocolate ao leite e mesclado com creme de pistache e kadaif (fio de massa filo muito usado em doces e sobremesas do Oriente Médio). O novo sabor, que se destaca pela crocância, é finalizado com chocolate ao leite estilizado nas cores verde e amarelo, assim como a barra original. >

Chocolate de Dubai viralizou na internet e ganhou versão em gelateria do ES Crédito: Nycholas Benaia

O novo gelato é uma edição limitada e ficará disponível durante o mês de maio nas unidades da Barutti (Vitória, Vila Velha e Guarapari). No copinho, o lançamento custa a partir de R$ 20 (tamanho P), e na casquinha, a partir de R$ 21 (1 bola). Mais informações: @baruttigelato.

>

Jantar especial com chefs convidados No próximo dia 28/05, o restaurante Soeta vai realizar mais uma edição do projeto Soeta Recebe, em que a casa convida chefs do Espírito Santo e de vários estados do país para comandar jantares especiais em seu espaço, localizado na Praia do Canto. Desta vez, os escolhidos são os chefs Elia Schramm (Babbo Osteria e Jurubeba Bar/RJ) e Caio Soter (Pacato e Bar Pirex/MG). A dupla convidada, que figura entre os principais nomes da gastronomia brasileira na atualidade, vai preparar um menu-degustação exclusivo para a noite. O valor do jantar por pessoa é R$ 389 e as bebidas são cobradas à parte. Reservas e mais informações: (27) 98875-1032 ou @soetarestaurante. Rua Desembargador Sampaio, 332, Vitória.

Os preços informados nesta coluna foram apurados no dia 16/05/2025.>

Ouça o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Este vídeo pode te interessar