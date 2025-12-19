Fernanda Caliari recebe para confraternização de Natal em Vitória

2025 foi um ano de muitas atividades para Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi. Sua mais recente entrega, em meio as muitas realizadas, foi o restauro e adequação do Theatro Carlos Gomes. O monumento mais querido dos capixabas recuperou seu esplendor histórico com elementos originais preservados e tecnologia moderna para acessibilidade, climatização e segurança, marcando uma nova fase cultural para o Espírito Santo. Após umas férias na Arizon, Estados Unidos, ela se prepara para 2026, que chega com muitos outras entregas relevantes previstas. A primeira delas será restauro da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, construída pelos jesuítas no século XVIII. Outros empreendimentos que estã sob o comando de Erika Kunkel são o Radium Hotel, em Guarapari, e o restauro da fachada do Palácio Anchieta. Na foto: Erika Kunkel com as filhas Emily e Ayleen Varejão, e a neta Eva. Crédito: Cacá Lima