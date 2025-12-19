Fernanda Caliari recebe para confraternização de Natal em Vitória

Nayara Volkers, Tatiana Soares, a anfitrião Fernanda Caliari e Samira Zouain: no brunch de Natal da La Basseti. Crédito: Mônica Zorzanelli
Brunch natalino
Mantendo as tradições de final de ano, a empresária Fernanda Caliari reuniu amigas e clientes nesta quarta-feira (17) para um brunch natalino, em sua La Basseti, na Praia do Canto. . O momento de celebração também foi marcado por doações de brinquedos, que serão doados para crianças da Afecc. Veja as fotos de Mâonica Zorzanelli,
CAFÉ DA MANHÃ
Eduardo Sarlo, secretário geral da OAB-ES, a presidente Érica Neves e o tesoureiro José Antônio Neffa Júnior: no café da manhã de balanço das ações da instituição para a advocacia e sociedade capixaba, nesta quinta-feira (18), na Casa OAB, em Santa Lúcia. Crédito: Rômulo Benha/OAB-ES
Em Bali
Nossa Maria Sanz vai "passar o Réveillon em Bali, onde se apresneta no Alegría Festival em Ubud, que reúne DJs e vibe espiritual.
Em Minas Gerais
Será em família o Natal da médica nutróloga Dra Lohana Soares. O destino será a cidade de Nanuque, em Minas Gerais, ao lado do filho Henry e do marido Jean Alesi Santos.
O Shopping Jardins recebe, na erça-feira (23), um evento cultural cheio de música e brasilidade. O artista capixaba André Prando sobe ao palco para interpretar sucessos da MPB e canções autorais, como “Linha Torta”, em um show que acontece na Praça de Alimentação, a partir das 19h.Na sequência, às 20h40, o público poderá conferir no Cine Jardins o documentário “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”, que retrata a carreira do saudoso e talentoso cantor e compositor.Segundo André Prando, “uma noite linda nos aguarda”. O show é gratuito e os ingressos para assistir ao documentário custam R$ 10,00 e estão à venda na bilheteria do Cine Jardins ou no online pelo site do cinema.
PARCERIA
A ArcelorMittal Unidade Tubarão firmou Termo de Cooperação com a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo para ampliar o projeto “Portas Seguras, Caminhos Abertos”, que une capacitação profissional de internos e recuperação das portas das unidades prisionais. A empresa doará insumos de aço que serão usados em oficinas de soldagem conduzidas pelo SENAI e na manutenção das estruturas, beneficiando 10 unidades prisionais. A iniciativa, já aplicada no CDPSM de São Mateus, prevê capacitar 600 internos em um ano, reforçando a segurança, prolongando a vida útil das instalações e oferecendo formação técnica que aumenta as chances de reinserção social e profissional após o cumprimento da pena. Na foto: Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli, Secretário de Estado da Justiça; Marcelo Araújo, Gerente Geral Jurídico da ArcelorMittal; Bernardo Enne, Gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal; e Marcelo de Araújo Gouvea, Subsecretário de Estado de Ressocialização (Sejus) . Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
A Rede Mulheres de Negócio, liderada por Elayne Borel realizou sua confraternização no Tetto. Com a celebração de um ano incrível para a rede foi um encerramento à altura, reforçando a união e o propósito do grupo.
NO THEATRO CARLOS GOMES
2025 foi um ano de muitas atividades para Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi. Sua mais recente entrega, em meio as muitas realizadas, foi o restauro e adequação do Theatro Carlos Gomes. O monumento mais querido dos capixabas recuperou seu esplendor histórico com elementos originais preservados e tecnologia moderna para acessibilidade, climatização e segurança, marcando uma nova fase cultural para o Espírito Santo. Após umas férias na Arizon, Estados Unidos, ela se prepara para 2026, que chega com muitos outras entregas relevantes previstas. A primeira delas será restauro da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, construída pelos jesuítas no século XVIII. Outros empreendimentos que estã sob o comando de Erika Kunkel são o Radium Hotel, em Guarapari, e o restauro da fachada do Palácio Anchieta. Na foto: Erika Kunkel com as filhas Emily e Ayleen Varejão, e a neta Eva. Crédito: Cacá Lima
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível