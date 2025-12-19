Famoso restaurante do ES chega a Cariacica com investimento de R$ 6 milhões

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:00
Em 2026, a cena gastronômica de Cariacica vai ganhar o reforço de um gigante do circuito capixaba de restaurantes: o Mahai, fundado em 2009 e anteriormente conhecido como Aloha, anunciou a abertura da sua primeira unidade no município. O investimento total é de R$ 6 milhões.
A quinta unidade do restaurante, que já está presente em Vitória, Vila Velha e Serra, será instalada no Shopping Moxuara, e a inauguração está prevista para o segundo semestre de 2026. A nova casa terá 800 m² de área, com capacidade para 260 pessoas e a maior brinquedoteca de toda a rede.
A escolha de Cariacica para a expansão do grupo, segundo o CEO da marca, Fábio Ferreira Borges, está ligada ao forte crescimento do município e ao potencial da região. “Estamos muito otimistas. É uma cidade ainda com poucas opções gastronômicas qualificadas, e aliados à segurança e à comodidade de estar dentro de um grande shopping, acreditamos que o Mahai será muito bem recebido pelo público local”, afirma.
O restaurante, que começou como uma pequena lanchonete de sanduíches e saladas no bairro Mata da Praia, em Vitória, hoje apresenta um cardápio amplo, incluindo opções à la carte, almoço executivo, pratos para compartilhar, sucos especiais, saladas e risotos.
Em Cariacica, o menu seguirá o padrão já conhecido nas demais unidades, mas terá algumas novidades exclusivas. O quinto Mahai deve gerar cerca de 100 empregos diretos, com início das contratações previsto para uma data mais próxima da abertura.
A chegada do restaurante ao Moxuara reforça a estratégia do centro de compras de ampliar e qualificar seu mix de lojas, que já contempla marcas como Havanna, Wepink, Santa Lolla, Natura e, na parte gastronômica, Allegria, Johnny Rockets e KFC.
Segundo Tássia de Carvalho, gerente de marketing do shopping, a inauguração do Mahai está alinhada ao novo momento vivido pelo empreendimento, que passa por uma ampla transformação. Entre os investimentos recentes, destaca-se a construção de uma nova praça com espaço de convivência, áreas infantil e pet e um espaço voltado para food trucks e eventos ao ar livre.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta