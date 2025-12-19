Diversão

Agenda no ES de sexta (19) tem festival em Castelhanos e Thiago Aquino

Atrações de Natal também integram a programação; O dia ainda conta com Feira Capixaba do Vinil e Feira de Cerâmica Artesanal

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:00

Especiais de Natal Coral ArcelorMittal Apresentações do Coral ArcelorMittal, que celebra o Natal com repertório de clássicos natalinos, músicas contemporâneas e arranjos de jazz, sob regência dos maestros Adolfo Alves e Ângela Volpato. Horário: às 20h30. Local: no Parque da Prainha (Centro, Vila Velha). Entrada: gratuita.

Natal da Camerata SESI Concerto especial de Natal da Camerata SESI que encerra o Festival SESI Som, celebrando os 25 anos do Teatro SESI com repertório de clássicos natalinos, participações especiais e ação solidária. Horário: 19h30. Local: Teatro do SESI. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: ingressos a partir de R$ 40 (meia e meia solidária, com doação de brinquedo).

Cantata Maranata Cantata Maranata no Shopping Montserrat. Horário: 20h. Local: Shopping Montserrat, piso L2. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.

Natal dos Balões Com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade. Data: todos os dias, até 04/01. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Entrada: gratuita. Atrações pagas: Carrossel de Balões – R$ 5, Voo de Balão com óculos de Realidade Virtual – R$ 10, Pacote Carrossel + Voo de Balão (VR) – R$ 12.

Natal Musical Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, que emite sons musicais a cada passo e termina em um grande escorregador, árvore master, que permite entrar em seu interior e apertar um botão para ouvir uma canção especial, além de uma árvore interativa, que muda de cor conforme o visitante pisa nas “caixas de presente” coloridas. Data: todos os dias, até 26/12. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.

Natal para Todos Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Período: todos os dias, até 27/12. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2, Praça Moxuara. Entrada: gratuita.

Natal Estação dos Sonhos Decoração inspirada nas antigas estações de trem e na magia do Natal. O cenário traz uma árvore de 8 metros de altura e uma grande estação com trenzinho, que simboliza o ponto de partida dos sonhos e dos momentos especiais. O ambiente também conta com o espaço do Papai Noel, preparado para receber as famílias e registrar memórias inesquecíveis, além de cantinhos instagramáveis. Período: todos os dias, até 02/01. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.

Cantata Cantata Coral Smile Pib no Shopping Montserrat. Horário: 20h. Local: Shopping Montserrat, Varanda. Entrada: gratuita.

As Fantásticas Histórias Mágicas Espetáculo “As Fantásticas Histórias Mágicas”, atração do Natal de Encantos, que mistura circo, teatro, música e contação de histórias em uma experiência interativa para toda a família, conduzida pelo Palhaço Passarim. Horário: 18h às 19h. Local: Teatro Virgínio Tamanini, Sesc Glória. Entrada: Gratuita, retirada pelo site Lets Events.

Especial Feira Capixaba do Vinil Reunindo discos raros, clássicos e lançamentos em vinil para colecionadores e amantes da música analógica. Funcionamento: das 9h às 18h, de segunda a sábado, entre 15 e 20 de dezembro. Local: Espaço de Eventos do Masterplace Mall. Endereço: Reta da Penha, Vitória. Entrada: gratuita.

Feira de Cerâmica Artesanal Com exposição e venda de peças exclusivas produzidas por artesãos capixabas, valorizando a identidade cultural local. Horário: das 10h às 20h, de 17 a 19 de dezembro (quarta a sexta-feira). Local: Espaço de Eventos do Masterplace Mall. Endereço: Reta da Penha, Vitória. Entrada: gratuita.

Vem Verão Castelhanos Festival gratuito que reúne shows musicais, feira de Natal, vila gastronômica, atividades esportivas, oficinas culturais e programação para toda a família à beira-mar. Funcionamento: de sexta a domingo, de 19 a 21 de dezembro. Horário: programação ao longo do dia, com shows à noite. Local: Balneário de Castelhanos, no fim do calçadão da praia, Anchieta. Entrada: Gratuita.



Shows Thiago Aquino No Ritmo do Arrocha, festa que traz diretamente da Bahia o fenômeno do arrocha Thiago Aquino, em uma noite de grandes sucessos e clima de sofrência para dançar até de madrugada. Horário: 20h (sexta-feira, 19 de dezembro). Local: Lombardi Fest. Endereço: Avenida Conde D’Eu, s/n – Centro, Ibiraçu. Entrada: a partir de R$ 60.

Música e baladas Samba no Mercado de Cariacica Fim de semana de samba no Mercado de Cariacica, com shows dos grupos Segredo Nosso (sexta) e Du Nosso Jeito (sábado), em um espaço que une música ao vivo e diversas opções gastronômicas. Sexta (19/12): Segredo Nosso (18h). Sábado (20/12): Du Nosso Jeito (15h). Local: Mercado Municipal de Cariacica. Endereço: Rodovia Governador José Henrique Sette, 1027, Itacibá, Cariacica. Entrada: gratuita.

MasterMusic Com apresentação da dupla Ivan & Mateus, levando músicas populares e repertório variado para animar o público. Horário: a partir das 18h, todas as sextas-feiras de dezembro. Local: Praça de alimentação do Masterplace Mall. Endereço : Reta da Penha, Vitória. Entrada: gratuita.

Pagode do Encontro Andin Soares, Fabrício Mistério e Guilherme Nascimento. Horário: 19h. Local: Mãe Joana, Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.

Exposições Territórios Transplantados: a África que vive em nós A exposição reúne 42 obras inéditas e percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Quando: até 4 de janeiro. Funcionamento: das 10h às 18h, de terça a sexta; das 10h às 16h, aos sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Moderna Para sempre – Fotografia Mostra modernista brasileira composta por 43 obras de 24 artistas, com a curadoria de Iatã Cannabrava. Quando: Até 27 de fevereiro. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

A Vida Insiste As obras destacam temas como escassez de água, zonas mortas nos oceanos e os efeitos de um modelo predatório de exploração ambiental. Horário de visitação: todos os dias das 9h às 21h (inclusive sábados, domingos e feriados). Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes na Pousada VilaZinha. Endereço: Rua 23 de maio 120, Prainha de Vila Velha.

Diversão Fire Jump Parque de camas elásticas com parede de escaladas e diversas outras atividades divertidas. Ingresso: a partir de R$ 25 (15 minutos). Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Tarzan Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

