Nova fase

'Queria ter uma liberdade criativa que eu já não tinha', diz Boninho

Sondado por outras emissoras, Boninho elogiou a empresa da família Abravanel

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:01

Boninho Crédito: Globo/ Renato Pizzutto

Boninho, 64, completa um ano no SBT neste mês de dezembro e é um dos convidados do programa The Noite com Danilo Gentili desta quinta-feira (18). O diretor celebrou a nova fase na atual emissora e explicou o que o levou a deixar a Globo após 40 anos. "Eu queria ter uma liberdade criativa que já não tinha mais", contou.

Sondado por outras emissoras, Boninho elogiou a empresa da família Abravanel. "O SBT tem um público com um olhar diferente para a música, para o timing e para a edição. Acho que conseguimos trazer um The Voice com a cara do SBT, com excelência e sem fugir do DNA da emissora", afirmou, referindo-se ao reality musical que comandou por 11 anos na antiga casa.

A atual edição do The Voice Brasil alcançou 29 milhões de pessoas apenas no primeiro mês no ar pelo SBT. Além disso, lidera a audiência na plataforma Disney+ e teve suas cotas comerciais rapidamente esgotadas. Para o retorno do formato, Boninho trouxe Tiago Leifert de volta à apresentação e reformulou a bancada de técnicos, agora composta por Matheus & Kauan, Péricles, Duda Beat e Mumuzinho. A final da temporada será exibida na próxima segunda-feira (22), após o Programa do Ratinho.

Boninho também opinou sobre os rumos da televisão e do audiovisual, reforçando que o conteúdo segue como o principal motor do setor. "Para começar, o futuro é conteúdo. Se você tem um programa bacana, as pessoas vão assistir. A televisão está aí e vai continuar. No Brasil, a TV aberta ainda é uma indústria gigantesca", destacou.

Por fim, concluiu: "Existem o YouTube, os streamings e outras opções, mas isso não significa que a TV vai acabar. Se você fizer algo que as pessoas queiram ver, sempre vai existir um telespectador. Talvez por isso eu tenha saído da TV Globo: eu queria fazer novas experiências, como o The Voice".

Este vídeo pode te interessar