'Sem ex, sem celebridades, sem subs': Boninho convoca participantes para novo 'reality raiz'

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:29
Falta pouco para a abertura das inscrições do novo reality show comandado por Boninho, anunciado por ele em seu perfil do Instagram na última segunda-feira, 17. Desta vez, o diretor deixou claro que a busca é por participantes anônimos e sem influência nas redes sociais.
"Sem ex, sem celebridades. Reality raiz. Pessoas reais, gente como você. Inscrições em breve, já grava seu vídeo", diz a chamada. Na legenda, o diretor reforça: "Se quiser participar, já vai preparando seu vídeo. Conta por que devemos te escolher. E não se preocupe: quanto menos 'influencer', 'blogueirinho' e ativo nas redes, melhor".
Boninho adiantou ainda que as inscrições serão limitadas. "Sem ex, sem celebridades, sem subcelebridades! Fica ligado", destacou.
A nova atração é A Casa do Patrão, uma parceria entre TV Record e Disney+. Até agora, nenhuma das duas partes divulgou detalhes sobre o processo de inscrição, data de estreia ou formato do programa.
Esse será o primeiro projeto original de Boninho depois de sua saída da Globo, no fim de 2024, durante a reestruturação interna da emissora. Atualmente, ele está à frente do The Voice Brasil no SBT e no Disney+, retomando um formato que marcou sua trajetória na TV brasileira.
'A Casa do Patrão'
Em outubro, a Record anunciou a aquisição do reality show A Casa do Patrão, criação inédita de Boninho, que deve exibido após o fim do BBB 26 na Globo. A novidade foi divulgada por Alarico Neves, superintendente comercial multiplataforma da emissora, durante um evento para anunciantes em Lisboa.
Durante o evento, Alarico apresentou o projeto a grandes anunciantes, alguns dos quais já demonstraram interesse em veicular suas marcas na atração. O momento foi divulgado nas redes sociais dele. "Vem aí o verdadeiro reality do Boninho: A Casa do Patrão! Antes do lançamento oficial, já temos os potenciais anunciantes com muita adequação", escreveu.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta