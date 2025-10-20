Editorias do Site
'A Casa do Patrão': Boninho fecha novo reality show com a Record

A Record confirmou que vai exibir em 2026 a Casa do Patrão, programa que Boninho chegou a negociar com o SBT; entenda os detalhes

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:21

Boninho
Boninho Crédito: Globo/ Renato Pizzutto

A Record anunciou a aquisição do reality show A Casa do Patrão, criação inédita de Boninho, que deve exibido após o fim do BBB 26 na Globo. A novidade foi divulgada por Alarico Neves, superintendente comercial multiplataforma da emissora, no último sábado, 18, durante um evento para anunciantes em Lisboa.

Será a primeira produção original de Boninho desde sua saída da Globo, no final de 2024, em meio a uma reestruturação interna da emissora. Atualmente, ele comanda o The Voice Brasil no SBT e Disney+, retomando um formato que já o consagrou na televisão brasileira.

Durante o evento, Alarico apresentou o projeto a grandes anunciantes, alguns dos quais já demonstraram interesse em veicular suas marcas na atração. O momento foi divulgado nas redes sociais dele. "Vem aí o verdadeiro reality do Boninho: A Casa do Patrão! Antes do lançamento oficial, já temos os potenciais anunciantes com muita adequação", escreveu.

Até o momento da publicação desta nota, Boninho não havia se manifestado publicamente sobre o novo programa. A Record também não comentou oficialmente detalhes da produção.

