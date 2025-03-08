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Críticas

Boninho defende Dourado, diretor do BBB 25: 'Está tentando acertar'

Boninho usou suas redes sociais para defender o atual diretor, Rodrigo Dourado, após críticas ao BBB 25
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Março de 2025 às 11:58

Boninho, diretor do Big Brother Brasil
Boninho usou suas redes sociais para defender o atual diretor, Rodrigo Dourado Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho
O ex-diretor do Big Brother Brasil, José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, usou suas redes sociais para defender o atual diretor, Rodrigo Dourado, após críticas ao BBB 25. Em uma publicação feita nesta sexta, 7, no X, antigo Twitter, Boninho afirmou que Dourado "está tentando acertar".
Na ocasião, o ex-diretor da atração respondeu a um comentário de uma seguidora que pedia pelo seu retorno ao programa. "Esse Dourado só está fazendo dinâmicas bestas e nada de cancelar a academia e o peito de frango da Xepa. Esse BBB 25 se afundou depois que você saiu", escreveu a internauta.
Boninho pediu para que a seguidora "não culpasse Dourado". "Ele é apenas uma peça nessa pressão. E, como conheço ele, está tentando acertar. Mas segurar a máquina e os 'chefes' é para poucos", disse.
A dinâmica em duplas, anunciada no ano passado, quando Boninho ainda era diretor do reality, é um dos fatores mais criticados da nova edição. Telespectadores reclamam de o programa estar "morno" e sem embates. Dourado assumiu o cargo no início do ano.
O atual diretor, porém, também chegou a ser elogiado nas redes sociais por inovar em novas dinâmicas. Até o momento, ele já incluiu o Freeze, em que os participantes tiveram de ficar congelados, o Quarto Secreto e levou ex-BBBs para formarem uma espécie de "júri" do Sincerão.

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