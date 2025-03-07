Nabila Furtado, Miss Espírito Santo Intercontinental está internada com trombose Crédito: Montagem HZ/Instagram @juninho.cariacica

Your browser does not support the audio element. Ex-Miss, modelo capixaba Nabila Furtado está internada com trombose

A miss e ex-primeira-dama de Cariacica, Nabila Furtado, está internada há quase um mês devido a um quadro de trombose que afetou a região do ombro e do braço. A informação foi divulgada pelo marido dela, o ex-prefeito Juninho, por meio das redes sociais.

Em um post no Instagram, Juninho compartilhou uma foto ao lado da esposa e atualizou seu estado de saúde. "Estamos muito animados com a recuperação da Nabila, que sofreu uma trombose que atingiu a região do ombro e braço. Daqui do hospital estamos acompanhando as notícias e curtindo o carnaval com muita tranquilidade, e nos preparando para sair em breve", escreveu.

O ex-prefeito ainda destacou que tem acompanhado a recuperação da esposa de perto, contando com o apoio de amigos e familiares. Além de ter sido primeira-dama, Nabila Furtado é conhecida por sua trajetória em concursos de beleza. Em 2022, ela representou o Brasil no Mrs. Glam World, na Índia.

Além disso, Nabila também tem títulos de Miss Espírito Santo Intercontinental, Miss Cariacica, Miss Brasil Queen 2016, Miss Simpatia no Miss ES 2020, Musa do Brasil 2013 e também participou de um concurso internacional na Espanha, representando o Brasil. Hoje, ela ainda é envolvida no universo da moda e atua como influenciadora digital.

Em uma entrevista à colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta , Juninho explicou que Nabila segue internada para controle da dor e recuperação. "Estamos esperando ao menos estancar a dor para ela poder ir para casa. Até por isso o ato de filiação ao PP vai ser rápido, no escritório, tenho ficado bastante tempo no hospital", revela.

Ainda não há previsão para a alta hospitalar de Nabila. O casal segue recebendo mensagens de apoio de amigos e seguidores nas redes sociais.

Nabila já foi Miss Brasil Queen, Miss ES 2010, Musa do Brasil 2013 entre outros Crédito: Montagem HZ/Instagram @nabilafurtado

O que é a trombose?

A trombose venosa profunda (TVP) ocorre quando o sangue coagula nas veias profundas do corpo, geralmente nas pernas. Se não tratada, pode causar complicações graves, como embolia pulmonar — quando o coágulo migra para os pulmões, podendo levar a óbito.

A doença tem sido objeto de maior atenção devido ao aumento dos riscos associados a estilos de vida modernos e outros aspectos relacionados à saúde da população. Entre os sintomas mais comuns: inchaço súbito, dor muscular e alteração da cor da pele em uma das pernas. Embora seja uma doença grave, os sinais podem ser bem sutis, o que pode dificultar o diagnóstico precoce.

Prevenção e tratamento

Hábitos simples do dia a dia podem contribuir para a redução dos riscos de trombose . Manter o peso sob controle, praticar atividades físicas leves e garantir uma boa hidratação são algumas das orientações que ajudam a minimizar a chance de desenvolver a doença. Contudo, é importante destacar que muitos casos de trombose também estão associados a fatores como doenças pré-existentes e imobilização prolongada.