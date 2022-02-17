Entenda por que o risco de trombose aumenta durante viagens longas

A LATAM se sensibiliza com o ocorrido no voo LA702 (São Paulo/Guarulhos – Paris), que decolou domingo (13) e precisou pousar no aeroporto de Madri na segunda-feira (14) para que uma passageira recebesse atendimento médico.

Desde o início da ocorrência, a empresa seguiu todos os procedimentos necessários a bordo e, já em Madri, providenciou que o sobrinho que a acompanhava no voo prosseguisse para Paris. Em paralelo, também providenciou que o seu filho viajasse de Madri para Paris em voo da Iberia.

No aeroporto de Madri, a LATAM prestou todos os esclarecimentos para o filho da passageira e providenciou hotel e alimentação na capital espanhola para assegurar os procedimentos necessários. Em relação ao traslado do corpo, a empresa reforça que está em contato direto com o filho da passageira para tratar dos trâmites.

A LATAM também esclarece que o atendimento médico a bordo de todos os voos é realizado de forma voluntária. Os tripulantes anunciam a emergência de saúde a todos os passageiros para que médicos voluntários possam se apresentar para esse atendimento.

A empresa conta com kits médicos de primeiros socorros e com desfibriladores em todas as suas aeronaves, inclusive com mais itens do que exige a legislação de cada país onde a companhia opera.

Adicionalmente, a LATAM também tem parceria com empresa de telemedicina que pode prestar atendimento remoto em caso de ausência de médicos a bordo, ou até mesmo assessorar remotamente os médicos que estiverem a bordo.

Em casos mais graves, como o do voo de São Paulo para Paris, a LATAM segue o procedimento indicado e busca o aeroporto mais adequado para o atendimento médico.