Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Visitaria a família

Moradora de Cariacica passa mal em voo e morre durante viagem para Paris

Maria de Lourdes estava no voo LA702, da  Latam, que saiu de São Paulo. Com o ocorrido, avião fez pouso antecipado em Madri, capital espanhola. Filhos buscam respostas

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 21:23

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

15 fev 2022 às 21:23
Mulher morre em avião Latam
Maria de Lourdes morava havia mais de 30 anos em Nova Rosa da Penha Crédito: Arquivo da família
A dona de casa Maria de Lourdes Araújo dos Santos, moradora de Cariacica, passou mal durante viagem rumo a Paris, na França, e acabou morrendo  no voo LA702, da companhia aérea Latam, que partiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.  A idosa de 75 anos, nascida na Bahia, não resistiu após sentir o mal-estar, apesar das tentativas de socorro e de um pouso antecipado em Madri, capital espanhola. 
Lourdes morava havia mais de 30 anos em Nova Rosa da Penha e tinha embarcado no último domingo (13) para reencontrar cinco filhos que vivem na capital francesa. 

Veja Também

Moradora do ES que morreu durante voo para Paris teve trombose, diz laudo

À reportagem, a filha da idosa, Lucilene Araujo dos Santos, de 49 anos, que mora em Paris há quatro, contou que a mãe chegaria à cidade europeia às 14h16 desta segunda-feira (14), no horário local. A cabeleireira afirmou ainda que a família não tem conhecimento sobre a causa da morte.
"Um dos meus irmãos, Leandro,  esperava minha mãe no aeroporto de Paris, mas, no horário marcado, o voo não chegou. As pessoas da Latam não sabiam informar o motivo. Nesse voo, estava vindo também um outro rapaz que é da nossa família. Ele conseguiu avisar à mãe dele que tinha descido em Madri. Meu irmão soube então que minha mãe tinha passando mal, mas a companhia daqui da França não sabia informar. Havia no local também uma pessoa que aguardava um passageiro que vinha nesse avião e que falou que tinha ligado informando que tinha pousado na Espanha porque  uma passageira que não estava bem."
Lucilene Araujo dos Santos - Filha de Maria de Lourdes
Mulher morre em avião Latam
Lourdes com a família: Libânio (esposo), Edna (filha), Eloina, Bruno e Luiza (neta) Crédito: Arquivo da família
Também segundo Lucilene, o irmão continuou à procura de mais notícias. "Alguém de Madri informou à Latam daqui que a passageira teria ido a óbito. Leandro então se deslocou nesta terça-feira (15), logo cedo, para a Espanha e está lá o dia inteiro. A empresa de lá diz que a responsabilidade é da companhia instalada no Brasil, e ele não sabe como resolver a situação ainda. Precisamos de uma resposta", desabafou.
Esta seria a terceira vez que Lourdes desembarcaria no país europeu para ficar com os filhos. Antes, ela havia viajado em 2012 e em 2019, acompanhada pelo marido.
Mulher morre em avião Latam
Maria de Lourdes  em saguão de aeroporto Crédito: Arquivo da família
"Desta vez, ela parou definitivamente em Madri. Mas deixa uma memória que eu não tenho nem palavras. Cumpriu a missão dela com os filhos, com o esposo, com os netos, bisnetos e milhares de amigos que ela tinha. Nosso telefone não para de tocar. As pessoas querem saber onde vai ser o velório, e nós ainda não temos essa informação. Minha mãe deixou sete filhos, além de mim: Paulo, Erasmo, Rosânia e Leandro, que moram na França, e Edna e Edson, que moram no Espírito Santo. Em memória,  o nosso irmão Cláudio. Ela também deixou 24 netos e oito bisnetos", finalizou a filha.

Neta Laís, filha de Lucilene, fez homenagem à avó nas redes sociais:

O QUE DIZ A COMPANHIA AÉREA

Demandada sobre o caso, a Latam enviou nota nesta quarta-feira (16). Veja na íntegra:
A LATAM se sensibiliza com o ocorrido no voo LA702 (São Paulo/Guarulhos – Paris), que decolou domingo (13) e precisou pousar no aeroporto de Madri na segunda-feira (14) para que uma passageira recebesse atendimento médico. Desde o início da ocorrência, a empresa seguiu todos os procedimentos necessários a bordo e, já em Madri, providenciou que o sobrinho que a acompanhava no voo prosseguisse para Paris. Em paralelo, também providenciou que o seu filho viajasse de Madri para Paris em voo da Iberia.
No aeroporto de Madri, a LATAM prestou todos os esclarecimentos para o filho da passageira e providenciou hotel e alimentação na capital espanhola para assegurar os procedimentos necessários. Em relação ao traslado do corpo, a empresa reforça que está em contato direto com o filho da passageira para tratar dos trâmites.
A LATAM também esclarece que o atendimento médico a bordo de todos os voos é realizado de forma voluntária. Os tripulantes anunciam a emergência de saúde a todos os passageiros para que médicos voluntários possam se apresentar para esse atendimento. A empresa conta com kits médicos de primeiros socorros e com desfibriladores em todas as suas aeronaves, inclusive com mais itens do que exige a legislação de cada país onde a companhia opera.
Adicionalmente, a LATAM também tem parceria com empresa de telemedicina que pode prestar atendimento remoto em caso de ausência de médicos a bordo, ou até mesmo assessorar remotamente os médicos que estiverem a bordo. Em casos mais graves, como o do voo de São Paulo para Paris, a LATAM segue o procedimento indicado e busca o aeroporto mais adequado para o atendimento médico.

Atualização

16/02/2022 - 4:35
A Latam enviou nova nota sobre o caso na tarde desta quarta-feira (16). O texto foi atualizado.

Veja Também

Covid-19: ES registra 13.921 mortes e 990.726 casos confirmados

"Ela é um milagre", diz mãe de criança baleada na cabeça em Piúma

Projeto da Ufes recolhe doações para venezuelano agredido com barra de ferro em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica paris Latam
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados