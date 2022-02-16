Moradora de Cariacica passa mal em voo e morre durante viagem para Paris

Maria de Lourdes morava havia mais de 30 anos em Nova Rosa da Penha Crédito: Arquivo da família

A dona de casa Maria de Lourdes Araújo dos Santos, moradora de Cariacica, passou mal durante viagem rumo a Paris, na França, e acabou morrendo no voo LA702, da companhia aérea Latam, que partiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A idosa de 75 anos, nascida na Bahia, não resistiu após sentir o mal-estar, apesar das tentativas de socorro e de um pouso antecipado em Madri, capital espanhola.

Lourdes morava havia mais de 30 anos em Nova Rosa da Penha e tinha embarcado no último domingo (13) para reencontrar cinco filhos que vivem na capital francesa.

À reportagem, a filha da idosa, Lucilene Araujo dos Santos, de 49 anos, que mora em Paris há quatro, contou que a mãe chegaria à cidade europeia às 14h16 desta segunda-feira (14), no horário local. A cabeleireira afirmou ainda que a família não tem conhecimento sobre a causa da morte.

"Um dos meus irmãos, Leandro, esperava minha mãe no aeroporto de Paris, mas, no horário marcado, o voo não chegou. As pessoas da Latam não sabiam informar o motivo. Nesse voo, estava vindo também um outro rapaz que é da nossa família. Ele conseguiu avisar à mãe dele que tinha descido em Madri. Meu irmão soube então que minha mãe tinha passando mal, mas a companhia daqui da França não sabia informar. Havia no local também uma pessoa que aguardava um passageiro que vinha nesse avião e que falou que tinha ligado informando que tinha pousado na Espanha porque uma passageira que não estava bem." Lucilene Araujo dos Santos - Filha de Maria de Lourdes

Lourdes com a família: Libânio (esposo), Edna (filha), Eloina, Bruno e Luiza (neta) Crédito: Arquivo da família

Também segundo Lucilene, o irmão continuou à procura de mais notícias. "Alguém de Madri informou à Latam daqui que a passageira teria ido a óbito. Leandro então se deslocou nesta terça-feira (15), logo cedo, para a Espanha e está lá o dia inteiro. A empresa de lá diz que a responsabilidade é da companhia instalada no Brasil, e ele não sabe como resolver a situação ainda. Precisamos de uma resposta", desabafou.

Esta seria a terceira vez que Lourdes desembarcaria no país europeu para ficar com os filhos. Antes, ela havia viajado em 2012 e em 2019, acompanhada pelo marido.

Maria de Lourdes em saguão de aeroporto Crédito: Arquivo da família

"Desta vez, ela parou definitivamente em Madri. Mas deixa uma memória que eu não tenho nem palavras. Cumpriu a missão dela com os filhos, com o esposo, com os netos, bisnetos e milhares de amigos que ela tinha. Nosso telefone não para de tocar. As pessoas querem saber onde vai ser o velório, e nós ainda não temos essa informação. Minha mãe deixou sete filhos, além de mim: Paulo, Erasmo, Rosânia e Leandro, que moram na França, e Edna e Edson, que moram no Espírito Santo. Em memória, o nosso irmão Cláudio. Ela também deixou 24 netos e oito bisnetos", finalizou a filha.

Neta Laís, filha de Lucilene, fez homenagem à avó nas redes sociais:

O QUE DIZ A COMPANHIA AÉREA

Demandada sobre o caso, a Latam enviou nota nesta quarta-feira (16). Veja na íntegra:

A LATAM se sensibiliza com o ocorrido no voo LA702 (São Paulo/Guarulhos – Paris), que decolou domingo (13) e precisou pousar no aeroporto de Madri na segunda-feira (14) para que uma passageira recebesse atendimento médico. Desde o início da ocorrência, a empresa seguiu todos os procedimentos necessários a bordo e, já em Madri, providenciou que o sobrinho que a acompanhava no voo prosseguisse para Paris. Em paralelo, também providenciou que o seu filho viajasse de Madri para Paris em voo da Iberia.

No aeroporto de Madri, a LATAM prestou todos os esclarecimentos para o filho da passageira e providenciou hotel e alimentação na capital espanhola para assegurar os procedimentos necessários. Em relação ao traslado do corpo, a empresa reforça que está em contato direto com o filho da passageira para tratar dos trâmites.



A LATAM também esclarece que o atendimento médico a bordo de todos os voos é realizado de forma voluntária. Os tripulantes anunciam a emergência de saúde a todos os passageiros para que médicos voluntários possam se apresentar para esse atendimento. A empresa conta com kits médicos de primeiros socorros e com desfibriladores em todas as suas aeronaves, inclusive com mais itens do que exige a legislação de cada país onde a companhia opera.

Adicionalmente, a LATAM também tem parceria com empresa de telemedicina que pode prestar atendimento remoto em caso de ausência de médicos a bordo, ou até mesmo assessorar remotamente os médicos que estiverem a bordo. Em casos mais graves, como o do voo de São Paulo para Paris, a LATAM segue o procedimento indicado e busca o aeroporto mais adequado para o atendimento médico.