Tá se movimentando? Praticar exercícios faz bem para a saúde sexual

Mulher praticando exercícios físicos: favorece os órgãos sexuais Crédito: shutterstock

O exercício físico é indicado para prevenir diversas doenças, faz bem para a saúde física e mental, e um novo estudo destaca que o exercício físico faz bem à saúde sexual.

O estudo, publicado no periódico The Journal of Sexual Medicine, descobriu que homens com grande circunferência de cintura ou IMC elevado eram 50% mais propensos a ter disfunção erétil, enquanto aproximadamente metade das mulheres obesas relataram problemas com atividade sexual, desejo e desempenho, pelo menos em alguns momentos.

O estudo também mostrou que mulheres que se exercitavam até seis horas por semana mostraram menor angústia sexual e menor resistência em suas artérias clitoriais em comparação com mulheres que não se exercitavam. Os praticantes de atividades físicas também mostraram níveis significativamente maiores de desejo, excitação, lubrificação e orgasmo.

Para a endocrinologista e Especialista em Medicina Esportiva, Gisele Lorenzoni, estar em forma auxilia na saúde sexual. “A partir do momento que a pessoa é adepta de alguma atividade física, ela está se cuidando. E dentre a maioria que se dedica as atividades físicas, tem uma alimentação saudável, além de todos os cuidados regulares, a vida sexual também tende a ser melhor neste aspecto clínico”, explica a médica.