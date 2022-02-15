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Cuidados regulares

Tá se movimentando? Praticar exercícios faz bem para a saúde sexual

O estudo, publicado no periódico The Journal of Sexual Medicine,  mostrou que mulheres que se exercitavam até seis horas por semana mostraram menor angústia sexual e menor resistência em suas artérias clitoriais em comparação com mulheres que não se exercitavam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 20:23

Mulher praticando exercícios físicos ouvindo música no celular
Mulher praticando exercícios físicos: favorece os órgãos sexuais Crédito: shutterstock
O exercício físico é indicado para prevenir diversas doenças, faz bem para a saúde física e mental, e um novo estudo destaca que o exercício físico faz bem à saúde sexual.
O estudo, publicado no periódico The Journal of Sexual Medicine, descobriu que homens com grande circunferência de cintura ou IMC elevado eram 50% mais propensos a ter disfunção erétil, enquanto aproximadamente metade das mulheres obesas relataram problemas com atividade sexual, desejo e desempenho, pelo menos em alguns momentos.
O estudo também mostrou que mulheres que se exercitavam até seis horas por semana mostraram menor angústia sexual e menor resistência em suas artérias clitoriais em comparação com mulheres que não se exercitavam. Os praticantes de atividades físicas também mostraram níveis significativamente maiores de desejo, excitação, lubrificação e orgasmo.
Para a endocrinologista e Especialista em Medicina Esportiva, Gisele Lorenzoni, estar em forma auxilia na saúde sexual. “A partir do momento que a pessoa é adepta de alguma atividade física, ela está se cuidando. E dentre a maioria que se dedica as atividades físicas, tem uma alimentação saudável, além de todos os cuidados regulares, a vida sexual também tende a ser melhor neste aspecto clínico”, explica a médica.
Sabemos que a prática de exercício físico reduz estresse, ansiedade, automaticamente casos de depressão, e desta forma o corpo reage bem. “Em relação à saúde sexual, o exercício físico conta com diversos fatores positivos como aumento da circulação sanguínea, que favorece os órgãos sexuais; a resistência muscular aumenta; a pessoa fica motivado e mais confiante, com autoestima elevada por estar fazendo bem a si mesmo”, pontua Gisele.

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