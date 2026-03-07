8 ideias de sobremesas geladas para tornar sua Páscoa inesquecível

Publicado em 7 de março de 2026 às 11:50
A Páscoa não apenas representa uma importante celebração cristã, mas também é um momento especial para reunir a família em torno de uma mesa farta e compartilhar momentos preciosos juntos. Para encerrar essa ocasião festiva com chave de ouro, nada melhor do que uma sobremesa gelada irresistível. Além de deliciosas, são práticas, permitindo que os anfitriões tenham mais tempo para desfrutar da companhia dos entes queridos.
A seguir, confira 8 receitas de sobremesas geladas para a Páscoa!
Em um liquidificador, coloque o morango e bata até obter um creme homogêneo. Adicione o leite condensado e o suco do limão. Bata para incorporar. Acrescente a gelatina diluída e bata novamente. Por último, coloque o creme de leite e bata rapidamente até obter uma consistência uniforme. Distribua a musse em taças individuais e leve à geladeira até firmar. Sirva decorado com morangos inteiros.
Em um recipiente, coloque o leite condensado e o suco de limão e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o creme de leite e mexa até ficar cremoso. Em uma travessa, coloque uma camada fina do creme de limão e espalhe. Cubra com uma camada com biscoitos de maisena e repita o processo até terminar os ingredientes, finalizando com uma camada de creme de limão. Cubra a travessa com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Sirva decorado com raspas de limão.
Em um liquidificador, coloque os pêssegos e o suco de limão e bata até obter um purê liso. Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o amido de milho e a gema de ovo e leve ao fogo baixo até engrossar levemente, mexendo sempre. Assim que o creme engrossar, retire do fogo e adicione a essência de baunilha e misture. Adicione o purê de pêssego ao creme morno e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o creme de leite e misture para incorporar. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.
Em um recipiente, coloque o queijo mascarpone e o rum e misture até obter uma mistura cremosa e homogênea. Reserve. Mergulhe rapidamente o biscoito champanhe no café forte e disponha em um refratário, fazendo uma camada. Cubra com creme mascarpone e repita o processo até terminar os ingredientes, finalizando com o creme mascarpone. Polvilhe com cacau em pó e cubra a travessa com plástico-filme. Leve à geladeira por 6 horas. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o requeijão e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e 5 colheres de sopa de água e mexa até dissolver completamente. Leve ao micro-ondas para aquecer por 15 segundos e disponha no liquidificador. Bata até incorporar e transfira a mistura para uma travessa. Leve à geladeira para firmar. Em uma panela, coloque a goiabada e 150 ml de água e leve ao fogo médio até derreter completamente, mexendo sempre. Retire o creme da geladeira e despeje a goiabada derretida por cima. Retorne à geladeira até firmar. Sirva em seguida.
Em um recipiente grande, coloque a polpa de maracujá, o leite condensado e o creme de leite e mexa até obter uma textura homogênea. Despeje a mistura em um recipiente para sorvete com tampa e leve ao congelador por 6 horas. Depois, coloque a mistura em uma batedeira e bata até obter uma consistência cremosa. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Decore com a polpa do maracujá e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque metade do leite condensado, metade do creme de leite, o chocolate ao leite picado e uma colher de sopa de manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até que o chocolate derreta completamente e a mistura fique homogênea. Desligue o fogo e reserve. Repita o processo com o chocolate meio-amargo e reserve.
Em uma travessa, faça uma camada com metade dos biscoitos de maisena. Despeje o creme de chocolate ao leite sobre os biscoitos e espalhe uniformemente. Adicione uma segunda camada de biscoitos sobre o creme de chocolate ao leite. Despeje o creme de chocolate meio-amargo sobre os biscoitos e espalhe. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com creme de chocolate. Cubra a travessa com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Antes de servir, polvilhe com granulado.
Em um recipiente, coloque a gelatina e as cinco colheres de sopa de água e misture. Leve ao micro-ondas por 15 segundos e reserve. Em um liquidificador, coloque o doce de leite, o creme de leite e o leite e bata até obter uma textura homogênea. Adicione a gelatina e bata novamente para incorporar. Despeje em uma forma para pudim de silicone e leve à geladeira por 6 horas.
Para a calda, coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo até derreter. Junte 1 xícara de chá de água e cozinhe até obter uma calda dourada, mexendo sempre. Desligue o fogo, desenforme o pudim e despeje a calda sobre ele. Sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta