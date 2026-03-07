"Tem um sol dentro do umbigo", dispara Juliano Floss após briga com Samira no BBB 26

Publicado em 7 de março de 2026 às 09:16
Uma conversa sobre os possíveis desdobramentos do próximo paredão acabou gerando um novo atrito entre aliados no BBB 26. Na tarde desta sexta-feira (6), Samira se irritou com comentários de Juliano Floss durante um bate-papo com Ana Paula Renault e Milena Moreira sobre as estratégias dos grupos rivais.
A discussão começou quando Ana Paula levantou a hipótese de que os adversários poderiam alterar os votos após o dançarino ouvir conversas no Quarto Secreto com Breno Corã. Para a jornalista, o plano inicial poderia ter sido comprometido. Juliano minimizou a possibilidade e destacou que continua sendo o único participante que ainda não enfrentou o paredão.
O catarinense afirmou ter escutado integrantes do grupo rival comentando sobre um possível "paredão dos sonhos". Segundo ele, a ideia teria sido mencionada por Gabriela Saporito e indicaria uma ordem de alvos caso os adversários conseguissem montar a berlinda ideal. Na leitura de Juliano, ele seria o primeiro nome da lista, independentemente do cenário do jogo.
Enquanto ele tentava explicar a situação novamente, Samira perdeu a paciência e se levantou da conversa. "Tenho mais o que fazer", disse a sister. Irritada, ela rebateu a insistência do colega. "Toda semana você tem a neurose do paredão e eu também tenho essa neurose. Você acha que eu não vou pirar?", disparou.
Ana Paula também criticou a falta de detalhes sobre o que teria acontecido no Quarto Secreto. A jornalista afirmou que nem ela nem Milena receberam explicações claras. Juliano se defendeu dizendo que já havia contado a história várias vezes, mas a sister insistiu que ainda havia pontos sem esclarecimento.
A tensão continuou mais tarde, quando Juliano procurou Samira na área externa para retomar a conversa. Ele questionou se ela havia fingido estar dormindo para evitar o diálogo, o que foi negado pela participante. "Eu não quero conversar com você agora", respondeu.
Mesmo com o pedido para encerrar o assunto, o brother insistiu em explicar novamente o que ouviu no Quarto Secreto, o que irritou ainda mais Samira. "Você consegue respeitar um pouco?", questionou ela.
Ao deixar a conversa, Juliano criticou a postura da colega e afirmou que ela costuma se voltar contra aliados quando se sente insegura no jogo. Samira respondeu de forma irônica, enquanto Ana Paula tentou amenizar o clima. "Respira, daqui a pouco vocês vão se dar bem de novo", disse a jornalista.
O brither continou a criticar a atendente. "Tem um sol dentro do umbigo. É tudo sobre ela nessa casa."
