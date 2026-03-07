Reality Show

"Tem um sol dentro do umbigo", dispara Juliano Floss após briga com Samira no BBB 26

Discussão começou durante conversa sobre estratégias dos grupos rivais na casa

Publicado em 7 de março de 2026 às 09:16

Samira BBB 26 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

Uma conversa sobre os possíveis desdobramentos do próximo paredão acabou gerando um novo atrito entre aliados no BBB 26. Na tarde desta sexta-feira (6), Samira se irritou com comentários de Juliano Floss durante um bate-papo com Ana Paula Renault e Milena Moreira sobre as estratégias dos grupos rivais.

A discussão começou quando Ana Paula levantou a hipótese de que os adversários poderiam alterar os votos após o dançarino ouvir conversas no Quarto Secreto com Breno Corã. Para a jornalista, o plano inicial poderia ter sido comprometido. Juliano minimizou a possibilidade e destacou que continua sendo o único participante que ainda não enfrentou o paredão.

O catarinense afirmou ter escutado integrantes do grupo rival comentando sobre um possível "paredão dos sonhos". Segundo ele, a ideia teria sido mencionada por Gabriela Saporito e indicaria uma ordem de alvos caso os adversários conseguissem montar a berlinda ideal. Na leitura de Juliano, ele seria o primeiro nome da lista, independentemente do cenário do jogo.

Enquanto ele tentava explicar a situação novamente, Samira perdeu a paciência e se levantou da conversa. "Tenho mais o que fazer", disse a sister. Irritada, ela rebateu a insistência do colega. "Toda semana você tem a neurose do paredão e eu também tenho essa neurose. Você acha que eu não vou pirar?", disparou.

Ana Paula também criticou a falta de detalhes sobre o que teria acontecido no Quarto Secreto. A jornalista afirmou que nem ela nem Milena receberam explicações claras. Juliano se defendeu dizendo que já havia contado a história várias vezes, mas a sister insistiu que ainda havia pontos sem esclarecimento.

A tensão continuou mais tarde, quando Juliano procurou Samira na área externa para retomar a conversa. Ele questionou se ela havia fingido estar dormindo para evitar o diálogo, o que foi negado pela participante. "Eu não quero conversar com você agora", respondeu.

Mesmo com o pedido para encerrar o assunto, o brother insistiu em explicar novamente o que ouviu no Quarto Secreto, o que irritou ainda mais Samira. "Você consegue respeitar um pouco?", questionou ela.

Ao deixar a conversa, Juliano criticou a postura da colega e afirmou que ela costuma se voltar contra aliados quando se sente insegura no jogo. Samira respondeu de forma irônica, enquanto Ana Paula tentou amenizar o clima. "Respira, daqui a pouco vocês vão se dar bem de novo", disse a jornalista.

O brither continou a criticar a atendente. "Tem um sol dentro do umbigo. É tudo sobre ela nessa casa."

