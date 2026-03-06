Reality show

Alberto Cowboy diz estar cansado do BBB 26 e cogita deixar o reality

Jordana chega a chorar durante conversa e Jonas Sulzbach ainda tenta animar o veterano a continuar na disputa

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:02

Alberto Cowboy diz estar cansado do BBB 26 e cogita deixar o reality Crédito: Reprodução Globo

Na tarde desta quinta-feira (5), Alberto Cowboy conversou com Jordana e Jonas Sulzbach no quarto Sonho de Voar, no BBB 26. Durante o papo, o empresário desabafou sobre o desgaste no reality e chegou a mencionar a possibilidade de deixar o programa. A revelação pegou os dois aliados de surpresa, e a sister chegou a chorar.

A conversa começou após o retorno de Breno e Juliano Floss ao jogo, na noite anterior. "O tombo veio em dobro", comentou Jonas. Cowboy, porém, disse que está cansado da competição. "Tem motivo, sim. Estou cansado.Estava falando com a Jordana, eu vou pular fora", desabafou.

Jonas anima o colega a continuar no programa. "Luta por esse apartamento", disse, referindo-se ao prêmio do reality. Cowboy respondeu que sente que chegou ao limite. "São quatro semanas, eu não vou chegar lá", comentou. "Você não vai fazer isso, não. Você precisa", insistiu Jonas.

Cowboy então refletiu sobre o desgaste emocional da disputa com Jordana, que também alegou estar frustrada. "Ficar aqui perdendo tempo, correndo risco de me prejudicar sem a certeza de que vai ganhar nada não adianta ficar. Esse jogo está me maltratando. Não faz muito sentido."

O participante do BBB 7 contou estar preocupado com os rumos do jogo. "Estou muito preocupado", afirmou. Jonas reforçou o apoio ao aliado. "Você tem força, meu irmão." O empresário, porém, questionou a motivação para seguir. "Do que adianta ir para o paredão derrotado?" O modelo respondeu com uma mensagem de esperança: "Tenho fé de que coisas boas virão."

Jordana também comentou o impacto da semana no grupo. "O maior momento de fé que eu tive foi esta semana", disse, lembrando a saída de Breno. "E olha o que aconteceu."

Este vídeo pode te interessar