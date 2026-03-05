Climão

Jordana reage à volta de Breno e Juliano Floss para o BBB 26: 'A gente se lascou'

Grupo de Jordana é contraponto ao grupo de brothers que retornam do Quarto Secreto

Publicado em 5 de março de 2026 às 11:08

A advogada Jordana Morais foi surpreendida durante a festa de quarta-feira (4) no BBB 26 (Globo) com a volta de Breno Corã e Juliano Floss à casa mais vigiada do Brasil. A sister estava na pista de dança cantando "Tik Tok", da americana Kesha, quando sofreu o baque.

Ao rever os adversários, a brasiliense ficou alguns segundos parada, em choque, e logo foi conversar com seu grupo de aliados, formado por Jonas Sulzbach, Marciele, Gabriela e Alberto Cowboy, que não estava presente, pois cumpria o castigo do barrado no baile.

Jonas comentou com a sister que o grupo está em maus lençóis e ela concordou. "A gente se lascou. [...] Preciso de uma dose mais forte", brincou. A sister ainda ponderou que o Brasil deve estar rindo da cara dela e de seus aliados.

O quarteto prometeu não entregar os pontos, porém, momentos depois, Gabriela foi para o quarto chorar e foi consolada por Jonas, que também não saiu do recinto. O brother deitou na cama, tirou o microfone e se preparou para dormir.

"Vai tomar no cu dele, isso sim! Continuo achando o que eu acho dele", disparou o modelo ao falar sobre Breno.

Do quarto dos desafios, Cowboy ouviu a gritaria que estava acontecendo na área externa e adivinhou o que estava acontecendo: "Juliano... E trouxe o Breno com ele", comentou sozinho. Mais cedo, ele já havia levantado a mesma possibilidade em conversa com seus aliados.

